Kim Milyoner Olmak İster’de heyecanlı anlar: Futbol sorusunda çift cevap jokerini kullandı! İşte o soru ve cevabı…

ATV ekranlarının beğenilerek takip edilen ve para dağıtmaya doymayan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri yine ekranlara kilitledi. Yarışmaya katılan ve 200 bin TL’lik soruya kadar gelen Mehmet Filiz Şerif isimli yarışmacı futbol sorusunda çift cevap joker hakkını kullandı. İşte o soru ve cevabı…

Giriş Tarihi: 07.08.2025 22:53 Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 23:11
ATV ekranlarının heyecanla beklenen ve sevilerek takip edilen yarışma programı ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yine izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.

Yarışmaya bu hafta katılan Mehmet Filiz Şerif, 200 bin TL'lik soruya kadar başarıyla geldi.

Şerif'in karşısına futbolla alakalı bir soru gelirken, yarışmacı bu soruda kararsız kalarak çift cevap joker hakkını kullandı.

İŞTE O SORU

200 bin TL'lik soruya kadar gelen Şerif'in karşısına, "Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihindeki ilk amblem, ağzında futbol topu olan hangi hayvanın bir tasviriydi?" sorusu geldi.

ÇİFT CEVAP HAKKINI KULLANDI

Şerif bu soru karşısında kararsız kalırken, çift cevap joker hakkını kullanarak, B- Boğa cevabını verdi.

Bu cevabın yanlış çıkması üzerine, D- Aslan cevabını verdi. Bu cevap da yanlış çıkarken, doğru cevap C- Kartal olmalıydı.

50 BİN LİRA İLE UĞURLANDI

Şerif, verdiği iki yanlış cevap sonrası yarışmadan 50 bin liralık para ödülü ile ayrıldı.