Kim Milyoner Olmak İster’de heyecanlı anlar: Futbol sorusunda çift cevap jokerini kullandı! İşte o soru ve cevabı…

ATV ekranlarının heyecanla beklenen ve sevilerek takip edilen yarışma programı ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yine izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.
Yarışmaya bu hafta katılan Mehmet Filiz Şerif, 200 bin TL'lik soruya kadar başarıyla geldi.
Şerif'in karşısına futbolla alakalı bir soru gelirken, yarışmacı bu soruda kararsız kalarak çift cevap joker hakkını kullandı.
İŞTE O SORU
200 bin TL'lik soruya kadar gelen Şerif'in karşısına, "Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihindeki ilk amblem, ağzında futbol topu olan hangi hayvanın bir tasviriydi?" sorusu geldi.
ÇİFT CEVAP HAKKINI KULLANDI
Şerif bu soru karşısında kararsız kalırken, çift cevap joker hakkını kullanarak, B- Boğa cevabını verdi.
Bu cevabın yanlış çıkması üzerine, D- Aslan cevabını verdi. Bu cevap da yanlış çıkarken, doğru cevap C- Kartal olmalıydı.