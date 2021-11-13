Koronavirüs tedavisi sona eren Hakan Ural yaşadıklarını anlattı! Hakan Ural'ın son hali dikkat çekti

"Neler Oluyor Hayatta" programının sunucusu Hakan Ural, bir süredir koronavirüs hastalığıyla mücadele ediyordu. Bu nedenle ekranlardan uzak kalan Ural'ın hastanede gördüğü tedavi sona erdi ve ünlü isim tedavisinin ardından dün taburcu oldu. Son durumunu sosyal medya hesabından açıklayan Ural, son halini paylaştı ve duygusal bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 13.11.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 17:26

"Neler Oluyor Hayatta" programının sunucularından Hakan Ural, Covid-19'a yakalanmış, tedavisinin ardından dün taburcu olmuştu. Hakan Ural sosyal medya hesabında kızı Melisa Ural'ın çektiği fotoğrafı paylaştı ve yaşadıklarını anlattı:

"Şaşkın ve hafif paralizeyim... Hayat her saniye hepimize sormadan binbir türlü dert sıkıntı veriyor muhakkak. Tüm insanlar için zor bir sınav bu... Dağıtımı yaparken yaş, boy, kilo, kariyer, tahsil, güç kuvvet, şöhret vs. herhangi bir kriter yok. Ne kadar yaşanmışlığın olursa olsun son saniyeye kadar bilmediklerimizi yaşayıp öğrenmeye devam edeceğiz. Bu bir döngü...

Fazla da uzatmak istemiyorum ama şu süreçte bana olan istisnasız ilgi alaka, samimi sevgi, sahip çıkma çabanız... Bana, aileme bunu hissettirmeniz hakikaten tarifsiz, anlatılamaz bir velinimet. Sizlerin bu süreçte verdiğiniz desteğe kendimi olabildiğince özet ifade etmek istedim. Bildiklerim vardı, farkında olduklarım eyvallah ama bu kadar samimi dostum, çevrem, sevenim olduğunu vallahi bilmiyodum.

Bilindikler dışında ailem, ekibim tarafından yansıyanların her biri ayrı bir hikaye... Yurdun dört bir yanından genç yaşlı, kadın erkek çocuk, yaşlılarımız... Ettikleri dualar Allah razı olsun. Hep derim kalan ömrümdeki tek amacım vatanıma faydalı, halkıma insanlarıma layık, fayda sağlayan namusumuzla şerefimizle bu süreci tamamlamak...

Her şey çok ani gelişti. Atlattık atlatamadık derken süreç bir anda sıkıntıya girdi, sonrası malum. Hamdolsun şimdilik tamamım. Bir tedirginlik oluyo tabii... Beni bu süreçte yanlız bırakmayan her dakika arayan soran, atladığım dönemediğim kim varsa hakkını helal etsin. Yetişmem gerçekten mümkün değil. Ayrıca bana 6 gün evlat, kardeş, akraba gibi bakan sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum.

Hayatın çözülmesi mümkün olmayan gizemi devam eden her salisede başta taşıdığımız can olmak üzere her şey olumlu olumsuz değişebilir! Her şey üstte kendi tercihlerimizle seçtiklerimizin olumlu olumsuz sonuçları var!