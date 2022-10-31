Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı! "Oğluşumla ilk doğum günü"

'Kızım', 'Delibal', 'İçimdeki Ses', 'Cebimdeki Yabancı' gibi yapımlarda rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti.
Leyla Lydia Tuğutlu, "Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık ve hızlıca evlenip geldik" sözleriyle evlendiğini duyurmuştu.
Heyecanı günden güne artan Leyla Lydia Tuğutlu, birkaç gün önce de oğluna Mete Felix ismini vereceğini açıklamıştı. Oyuncunun, oğluna vereceği isim sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Tuğutlu'ya hayranları, "Başka isim bulamadın mı?" ve "İyi olmuş, çocuk hem Türkiye'de hem de yurt dışında sorun yaşamaz" gibi mesajlar yollamıştı.
Zaman zaman karnı burnunda pozlarını da takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, 33 yaşına bastı. Tuğutlu, doğum günü kutlamasında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.