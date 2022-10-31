Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı! "Oğluşumla ilk doğum günü"

Leyla Lydia Tuğutlu, "Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık ve hızlıca evlenip geldik" sözleriyle evlendiğini duyurmuştu.