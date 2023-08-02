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Zeynep Bastık gelen tepkilere aldırış etmedi! Bu kez de klozette poz verdi! “Bu işin çivisi çıktı”

Magazin gündemine damga vurdu. İç çamaşırlı pozlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Zeynep Bastık, son olarak tuvalette yaptığı selfie ile tepki çekmişti. Eleştirileri umursamayan genç şarkıcı Zeynep Bastık, bu sefer de beyaz mini şortuyla klozet üzerinde poz verdi.

Giriş Tarihi: 02.08.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 08:05
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Zeynep Bastık gelen tepkilere aldırış etmedi! Bu kez de klozette poz verdi! “Bu işin çivisi çıktı”

Şarkıcı Zeynep Bastık, tuvalette selfie yaptı. O fotoğraf tepkilere yol açtı. Ama umursamadı. Şimdi de klozetin üzerine çıkıp aynı kareleri paylaştı.

Takvim'in haberine göre; Cover yaparak ünlenen ve kazancıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık, yeni tarzıyla zaman zaman tepki görüyor.

Tatilde olan Bastık, geçtiğimiz günlerde tuvaletten fotoğraflar paylaşınca da birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekmişti.

Pozlarını anlamlandıramayan kullanıcıların diline düşen Bastık'ın tuvalet fotoğraflarına yenisi eklendi.

ÇİVİSİ ÇIKTI!

Tuvaletteki pozlarına gelen yorumları umursamayan ünlü şarkıcı bu sefer de beyaz iç çamaşırıyla ve başındaki havlusuyla klozet üzerine çıktı.

"Duygu durumum serisi" notuyla paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Bastık'ı görenler "Tuvalet serisi olmuş", "Bu ne saçma sapan fotoğraflar" ve "Bu işin çivisi çıktı" yorumları yaptı.

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