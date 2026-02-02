41 yıllık hayal gerçek oldu! Anne ve oğul aynı acilde hayat kurtarıyor





"UZUN SÜRE ÇALIŞMAMIN SEBEPLERİNDEN BİR TANESİ DE BURAK'LA BİRLİKTE ÇALIŞMAK"

Oğlu ile çalışmayı çok uzun yıllardır beklediğini ifade eden Hemşire Gülcan Bulan ise, "41 yıldır hemşirelik yapıyorum. Bu 41 yılın 21 yılı acil serviste geçti. Oğlumla çalışmaya başladığımız için çok mutluyuz. Burak okula başladığından beri tek hayalim oydu zaten. Bu kadar uzun süre çalışmamın sebeplerinden bir tanesi de Burak'la birlikte çalışmak. Çok keyifliyiz, mutluyuz, zaten Burak'la her yerde vakit geçirmek çok keyifli. Birlikte çalışmak daha da büyük keyif. Daha çok kısa, 3 haftadır birlikte çalışıyoruz. Bundan sonra daha güzel günler göreceğiz inşallah. Eğlenceli vakitler geçireceğiz diye düşünüyorum. Hayali olan bütün anneler inşallah böyle bir hayali gerçekleştirir" diye konuştu.