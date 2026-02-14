64 yıllık aşkın vedası kalpleri titretti: "Seni bırakmaya kıyamam ama..."

Aynı yastığa 64 yıl baş koyduğu ve "hanımefendi" diye hitap ettiği eşinin vefatının ardından duygusal boşluğa düşen Gümüşkuyu, mezarlık ziyaretleriyle hasret giderip bir nebze olsun teselli buluyor.

Evlilik yıl dönümünü hatırlayan Ahmet Gümüşkuyu, annesinin ve kız kardeşlerinin beğendiği eşiyle 26 Ocak 1956'da görücü usulüyle evlendiğini ve bir kız çocukları olduğunu söyledi.

Eşinin 1 Eylül 2020'de vefat ettiğini anımsatan Gümüşkuyu, "64 yıl beraber yaşadık, evliliğimiz çok güzel geçti. Birbirimizi üzmezdik, kırmazdık. 35 yıl annemle beraber yaşadık. Emeklilikten sonra bir kooperatife girdim, orada muhasebecilik yaptım. Eşimin rahatsızlığından dolayı işi bıraktım ve 2-3 yıl eşime baktım. Baktığım için de çok mutluyum. Kalbimde hiçbir uhdem yok." dedi.

Eşine "hanımefendi" diye hitap ettiğini belirten Gümüşkuyu, "Bizim zamanımızda eşler birbirine pek ismiyle hitap etmezdi. Eşimle konuşurken bir gün bana 'Ahmet' dedi. Rahmetli annem, 'Bak kızım bu oğlanı ben doğurdum, sakın adını söyleme' dedi. Birbirimize, 'hanımefendi, beyefendi' dedik. 64 sene beraber hanımefendi, beyefendi böyle gittik, böyle hayatımızı geçirdik. Allah'a çok şükür memnunum, hiçbir şikayetim yok. Allah gani gani rahmet eylesin." diye konuştu.

"MÜMKÜN MERTEBE BİRBİRİMİZİ İDARE ETTİK"

"Ev olur da söz olmaz mı?" diyen Gümüşkuyu, zaman zaman eşiyle tartışmalar yaşadıklarını ancak birbirlerini kırmamaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Eşinin en çok arkadaşlarıyla şehir dışına gitmesine razı olmadığını vurgulayan Gümüşkuyu, "Birimiz konuşursak birimiz susardık, öyle büyük bir tartışmamız olmazdı. Arkadaşlarımla bir iki günlüğüne yola giderdik, o izni almak için çok zahmet çekerdim. 'Hanımefendi lütfen bana kızma, bana müsaade et' derdim. Gönlü olmasa da biraz razı olurdu. Arkadaşlarımla Mersin'e falan giderdik. Yanından ayrılmamı istemezdi. Ben de onu kırmazdım. Mümkün mertebe birbirimizi idare ettik." ifadelerini kullandı.

"VEFATINDAN SONRA KENDİMDE BOŞLUK HİSSETTİM"

Gümüşkuyu, eşinin vefatının ardından yaşadığı duygu durumuna dikkati çekerek, mezarını her hafta ziyaret ettiğini dile getirdi.

Vefatından sonra kendinde boşluk hissettiğini ve bir sıkıntı olduğunu anlatan Gümüşkuyu, şunları kaydetti:

"Evde oturduğu yere bakınca sanki karşımda oturuyor gibi oluyordu. Kızım, 'Baba, seni bir doktora götürelim' dedi. Psikiyatrist, 'Amca, ölüm hepimizin başına gelebilecek bir şey. Sen aklı başında bir amcaya benziyorsun, benim sana vereceğim ilaçlar seni biraz teskin eder ama senin biraz sabretmen lazım' dedi. Baktım doktor doğru söylüyor. Kendimi zor olsa da mümkün mertebe alıştırmaya çalışıyorum. Alıştım ama yine de zor oluyor. Gençlere, 'Lütfen birbirinizi kırmayın, karşılıklı saygı, sevgi ve sabır, bunu kulağınızdan çıkarmayın' diyorum. Geliyorum mezarına, duamı okuyorum, dertleşiyorum, 'Allah'a ısmarladık' diyorum gidiyorum. Hanımefendi, 'Allah'ın emriyle buraya geldin. Seni hiç bırakmaya kıyamam ama Allah'ın emri böyle. Bir gün ben de buraya gelip yatacağım, Mevla cennet ayrılığı vermesin' diyorum."

Eşinin rahatsızlığından dolayı ona kıyamadığı için yemeğini kendisinin yaptığını ifade eden Gümüşkuyu, tarifleri eşinin öğrettiğini, bu şekilde yemek yapmaya devam ettiğini ve sadece evin temizliği için dışarıdan destek aldığını sözlerine ekledi.