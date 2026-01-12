800 yemek arasından seçildi! Kastamonu’nun en iddialı 3 lezzeti

TAVUKLU BANDUMA

MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü

2 su bardak tavuk suyu

Banduma özel yufkası

100 gr tereyağı

Karabiber

1 bardak dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: İlk olarak, tavuk etlerini tencereye alıyoruz ve üzerine su koyup haşlıyoruz. Piştikten sonra suyunu süzerek kenara alıp, tavuk etlerini küçük parçalar halinde elimizle didiyoruz. Banduma yufkası, özel bir yufkadır. Elinizde yoksa, normal yufkayı 3 parmak kalınlığında şeritler halinde keserek hazırlıyoruz. Ayrı bir tencerede, tereyağını eritiyoruz ve geniş ve yuvarlak bir çelik tepsiye alıyoruz. Ayrı bir tencereye aldığımız tavuk sularını kaynatıyoruz. Kaynayan tavuk suyunun içerisine yufkalarımızı batıyoruz ve hemen tepsiye yayıyoruz. Bunu 2 sıra, 3 kat yapıyoruz. Daha sonra da dik şekilde yufkalarımızı, halka şeklinde diziyoruz. Tabii tavuk suyuna batırarak devam ediyoruz. Ara katlarına, dövülmüş cevizlerimizi atıyoruz. Ben çok ağır olmamasını istediğim için, yufkaları tek tek tereyağına batırmıyorum. Sadece üzerine tüm tereyağını döküyoruz. Ceviz gezdirip, sıcak olarak servis ediyoruz.