Acı severler buraya! Damak çatlatan lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi: Atom

MALZEMELER
Yoğurtlu Taban İçin:
- 2 su bardağı süzme yoğurt
- 1-2 diş ezilmiş sarımsak
- Bir tutam tuz
Üzerindeki Sos İçin:
- 10-12 adet kurutulmuş Arnavut biberi
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ (Tereyağının yanmasını önlemek ve parlaklık vermek için)
- Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber veya pul biber (Renk vermesi için)
HAZIRLANIŞI
- Yoğurdu Hazırlayın: Süzme yoğurdu, sarımsağı ve tuzu bir kapta pürüzsüz olana kadar çırpın. Yoğurdu servis tabağına alın ve üzerine görseldeki gibi hafif çukurlar açarak yayın.
- Biberleri Hazırlayın: Kurutulmuş biberleri saplarından ayırın. İsterseniz görseldeki gibi bütün bırakabilir veya daha kolay yemek için 2-3 parçaya bölebilirsiniz.
- Yağı Kızdırın: Tavaya tereyağı ve sıvı yağı alın. Tereyağı eriyince biberleri ekleyin.
- Kavurma İşlemi: Biberlerin rengi hafif koyulaşana ve o acı kokusu çıkana kadar orta ateşte kavurun. Dikkat: Biberler çok çabuk yanabilir, rengi döndüğü an toz biberi ekleyip ocağı kapatın.
- Birleştirme: Hazırladığınız sıcak, biberli yağı servis tabağındaki soğuk yoğurdun üzerine gezdirin.
İŞİN SIRRI
Isı Dengesi: Yağı yoğurdun üzerine dökerken yağın çok aşırı kızgın olmamasına dikkat edin; aksi takdirde yoğurdu hemen kesebilir. "Cos" sesini duyduğunuz an yeterlidir.