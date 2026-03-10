Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Acı severler buraya! Damak çatlatan lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi: Atom

Acı severler buraya! Damak çatlatan lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi: Atom

Lokantalarda tadına doyamadığınız o meşhur lezzeti evde sadece 5 dakikada yapabileceğinize kimse inanmayacak! Kaşığın ucuna değdiği an damağınızda volkanlar patlatacak bu gizli tarif, tüm sofranın yıldızını saniyeler içinde değiştirmeye geliyor; hazır olun, ekmek banmaktan kendinizi alamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 10.03.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 10:02
MALZEMELER

Yoğurtlu Taban İçin:

  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 1-2 diş ezilmiş sarımsak
  • Bir tutam tuz

Üzerindeki Sos İçin:

  • 10-12 adet kurutulmuş Arnavut biberi
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ (Tereyağının yanmasını önlemek ve parlaklık vermek için)
  • Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber veya pul biber (Renk vermesi için)

HAZIRLANIŞI

  • Yoğurdu Hazırlayın: Süzme yoğurdu, sarımsağı ve tuzu bir kapta pürüzsüz olana kadar çırpın. Yoğurdu servis tabağına alın ve üzerine görseldeki gibi hafif çukurlar açarak yayın.
  • Biberleri Hazırlayın: Kurutulmuş biberleri saplarından ayırın. İsterseniz görseldeki gibi bütün bırakabilir veya daha kolay yemek için 2-3 parçaya bölebilirsiniz.
  • Yağı Kızdırın: Tavaya tereyağı ve sıvı yağı alın. Tereyağı eriyince biberleri ekleyin.
  • Kavurma İşlemi: Biberlerin rengi hafif koyulaşana ve o acı kokusu çıkana kadar orta ateşte kavurun. Dikkat: Biberler çok çabuk yanabilir, rengi döndüğü an toz biberi ekleyip ocağı kapatın.
  • Birleştirme: Hazırladığınız sıcak, biberli yağı servis tabağındaki soğuk yoğurdun üzerine gezdirin.

İŞİN SIRRI

Isı Dengesi: Yağı yoğurdun üzerine dökerken yağın çok aşırı kızgın olmamasına dikkat edin; aksi takdirde yoğurdu hemen kesebilir. "Cos" sesini duyduğunuz an yeterlidir.