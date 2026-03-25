"Akşama ne pişirsem?" derdi bitiyor: Sofraların yeni yıldızı olacak 3’lü menü!

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, akşama ne pişirsem derdine çare olacak nefis bir menü hazırladık. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

TAVUKLU DÜĞÜN ÇORBASI

MALZEMELER

350-400 gr. tavuk

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Limon suyu

YAPILIŞI: Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayarak haşlıyoruz. Kemikli ise kemiğinden sıyırarak ufak ufak didikliyoruz. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için yoğurt ve unu iyice çırpıyoruz. Yumurta sarısını, az limon suyu ilave ederek karıştırıyoruz. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş karıştırarak ilave ediyoruz. Didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbayı birkaç dakika daha kaynatıyoruz. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis ediyoruz.

EKŞİLİ PİLAV

MALZEMELER

2 su bardağı bulgur

5 su bardağı su

1 bağ taze ebegümeci

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

1 demet taze ısırgan otu

5-6 adet taze asma yaprağı

1 demet taze nane

3 orta boy kuru soğan

2 çorba kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı tereyağ

3 su bardağı ekşi ayran veya 2 kase yoğurt

Yeterince tuz

İsteğe göre karabiber ve pul biber

YAPILIŞI: Tencereye sıvı yağı koyuyoruz. Ardından doğradığımız kuru soğanları pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Daha sonra kavurduğumuz soğana salçayı ekliyoruz. Bir iki saat öncesinden ılık suda ıslattığımız siyez bulgurunu ve 5 su bardağı suyu tencereye koyup kaynamaya bırakıyoruz. Diğer yandan tüm yeşillikleri yıkayıp elle küçük parçalara ayırıyoruz. Bulgur pişince yeşillikleri tencereye koyup bir taşım kaynatıyoruz. Üç su bardağı ekşi ayran veya yoğurdu da bu karışıma ilave ediyoruz. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alıyoruz. Ekşili pilavın üzerine kızdırılmış tereyağını gezdiriyoruz.

KAŞIK HELVASI

MALZEMELER

1 paket tereyağı

3 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Tereyağını ocakta eritin, üzerine unu ve vanilyayı ilave edip kısık ateşte sürekli karıştırarak yaklaşık 45 dakika kavurun. Ocaktan alın ve pudra şekerini ilave edip karıştırın. Helva elinizi yakmayacak sıcaklığa geldiğinde kaşıkla şekil vererek servis yapın.