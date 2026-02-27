Altın sarısı patates graten tarifi: Sofranın yıldızı olacak!
Görseldeki o altın sarısı, kusursuz dizilmiş patateslerin sırrını çözmeye hazır mısın? Şeflerin yıllardır sakladığı, tek bir dokunuşla akşam yemeğini bir ziyafete dönüştüren o gizli yöntem sonunda deşifre oldu!
27.02.2026
MALZEMELER
Patates: 4-5 adet orta boy (ince halka doğranmış)
Sıvı Karışım: 1 paket krema (200ml) veya 1,5 su bardağı tavuk suyu
Sarımsak: 2 diş (ezilmiş)
Baharatlar: Tuz, karabiber, taze kekik (görseldeki dokunuş için şart!)
Üzeri için: 2 yemek kaşığı tereyağı (küçük parçalar halinde)
HAZIRLANIŞI
Hazırlık: Fırını 190°C dereceye ayarlayın. Patatesleri soyun ve görseldeki gibi ince halkalar halinde doğrayın. (Ne kadar ince olursa o kadar iyi pişer).
Sosu Hazırlayın: Bir kapta kremayı (veya tavuk suyunu), ezilmiş sarımsağı, tuzu ve karabiberi karıştırın.
Dizme İşlemi: Fırın kabınızı hafifçe yağlayın. Patatesleri birbirinin üzerine hafifçe gelecek şekilde (görseldeki gibi pul pul) dizin.
Pişirme: Hazırladığınız sıvı karışımı patateslerin üzerine gezdirin. Üzerine küçük tereyağı parçalarını ve taze kekik dallarını serpiştirin.
Fırınlama: Kabın üzerini önce folyo ile kapatıp 30 dakika pişirin. Ardından folyoyu açın ve üzerleri görseldeki gibi kızarıp kahverengileşene kadar yaklaşık 20-25 dakika daha açık şekilde pişirin.
PÜF NOKTALARI&NBSP;
Kekik: Görseldeki taze kekikler sadece dekor değil, piştikçe patatese harika bir aroma verir.
Nişasta: Patatesleri doğradıktan sonra yıkamazsanız, kendi nişastası sosun daha kıvamlı olmasını sağlar.
Peynir: Eğer daha nar gibi kızarmış bir yüzey isterseniz, son 10 dakikada üzerine az miktarda eski kaşar veya parmesan serpebilirsiniz.