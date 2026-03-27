Ana yemeklerin vazgeçilmezi olacak! Tavuk fajita tarifi

Ana Malzemeler:

500g tavuk göğsü (Jülyen doğranmış)

2 adet orta boy soğan (Piyazlık doğranmış)

3 adet renkli biber (Kırmızı, sarı ve yeşil - şeritler halinde doğranmış)

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Marinasyon İçin:

2 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber (varsa tütsülenmiş/smoked çok yakışır)

1 çay kaşığı kimyon (fajitanın olmazsa olmazıdır!)

Yarım limonun suyu

Tuz ve karabiber

🍳 Hazırlanışı

1. Tavukları Lezzetlendirin

Geniş bir kapta tavukları; sarımsak, zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarla iyice harmanla. Vaktin varsa buzdolabında 30 dakika dinlendir, vaktin yoksa hemen pişirmeye de geçebilirsin.

2. Sebzeleri Soteleyin

Mümkünse döküm bir tavayı veya geniş bir teflon tavayı yüksek ateşte iyice ısıt. Az miktarda yağ ekleyip soğanları ve biberleri tavaya at. Sebzeler hafif diri kalacak şekilde (yaklaşık 4-5 dakika) yüksek ateşte soteleyip ayrı bir tabağa al.

3. Tavukları Mühürleyin

Aynı sıcak tavaya (gerekirse biraz daha yağ ekleyerek) tavukları yay. Tavuklar sularını salmadan, yüksek ateşte dışı kızarıp içi sulu kalacak şekilde pişir.

4. Birleştirin

Tavuklar piştiğinde kenara ayırdığın sebzeleri tekrar tavaya ekle. Hep birlikte 1-2 dakika daha yüksek ateşte çevirerek aromaların birbirine geçmesini sağla.

💡 Püf Noktaları ve Servis Önerisi