Ana yemeklerinizin şahı olacak! Patlıcan kebabı tarifi

Hazırlık Detayları

Hazırlama Süresi: 30 Dakika

Pişirme Süresi: 45-60 Dakika

Kişi Sayısı: 4 Kişilik

Malzemeler

Köftesi İçin:

500g Orta yağlı dana kıyma (veya kuzu-dana karışık)

1 tatlı kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı Pul biber

İsteğe bağlı: 1 diş ezilmiş sarımsak

Ana Malzemeler:

3-4 adet Orta boy kemer patlıcan

2 adet Domates

3-4 adet Yeşil sivri biber veya çarliston biber

Sosu İçin:

1 yemek kaşığı Domates salçası

1.5 su bardağı Sıcak su

2-3 yemek kaşığı Sıvı yağ

Bir tutam tuz

Hazırlanışı

1. Patlıcanları Hazırla

Patlıcanları alacalı soymadan, yaklaşık 2-3 parmak kalınlığında yuvarlak dilimler halinde kesin. Acısını alması için yaklaşık 15-20 dakika tuzlu suda bekletip ardından iyice kurulayın.

2. Köfte Harcını Yoğur

Kıyma, tuz, karabiber ve pul biberi bir kapta özleşene kadar güzelce yoğurun. Köftelerden patlıcanların çapına uygun büyüklükte parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın.

3. Dizme İşlemi

Bir patlıcan, bir köfte olacak şekilde sırayla tepsiye veya şişe dizin. Görüntüdeki gibi fırın tepsisine dairesel veya yan yana dizebilirsiniz. Tepsinin orta kısmına domatesleri ve biberleri yerleştirin.

4. Sosu Ekleyin

Salçayı sıcak suyun içinde açın, içine sıvı yağı ve tuzu ekleyip karıştırın. Hazırladığınız bu sosu patlıcanların üzerine gezdirin. (Eğer etin yağı yeterliyse sosu sadece su ve salça ile yapabilirsiniz).

5. Pişirme

Önceden ısıtılmış 200°C fırında patlıcanlar yumuşayıp üzerleri kızarana kadar yaklaşık 45-60 dakika pişirin.

Püf Noktaları