Ana yemeklerinizin şahı olacak! Patlıcan kebabı tarifi

Patlıcanın o kendine has isli tadıyla birleşen yumuşacık köfteler, sofralarınızı adeta bir Güneydoğu ziyafetine dönüştürecek. Hazırlaması son derece pratik olan bu geleneksel lezzet, fırından yayılan iştah açıcı kokusuyla tüm aileyi masada buluşturmaya yetiyor. Sunumuyla göz dolduran, tadıyla damaklarda iz bırakan bu kebap, akşam yemeklerinizin yeni favorisi olmaya aday.

Giriş Tarihi: 08.04.2026 10:43
Hazırlık Detayları

  • Hazırlama Süresi: 30 Dakika

  • Pişirme Süresi: 45-60 Dakika

  • Kişi Sayısı: 4 Kişilik

Malzemeler

Köftesi İçin:

  • 500g Orta yağlı dana kıyma (veya kuzu-dana karışık)

  • 1 tatlı kaşığı Tuz

  • 1 çay kaşığı Karabiber

  • 1 çay kaşığı Pul biber

  • İsteğe bağlı: 1 diş ezilmiş sarımsak

Ana Malzemeler:

  • 3-4 adet Orta boy kemer patlıcan

  • 2 adet Domates

  • 3-4 adet Yeşil sivri biber veya çarliston biber

Sosu İçin:

  • 1 yemek kaşığı Domates salçası

  • 1.5 su bardağı Sıcak su

  • 2-3 yemek kaşığı Sıvı yağ

  • Bir tutam tuz

Hazırlanışı

1. Patlıcanları Hazırla

Patlıcanları alacalı soymadan, yaklaşık 2-3 parmak kalınlığında yuvarlak dilimler halinde kesin. Acısını alması için yaklaşık 15-20 dakika tuzlu suda bekletip ardından iyice kurulayın.

2. Köfte Harcını Yoğur

Kıyma, tuz, karabiber ve pul biberi bir kapta özleşene kadar güzelce yoğurun. Köftelerden patlıcanların çapına uygun büyüklükte parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın.

3. Dizme İşlemi

Bir patlıcan, bir köfte olacak şekilde sırayla tepsiye veya şişe dizin. Görüntüdeki gibi fırın tepsisine dairesel veya yan yana dizebilirsiniz. Tepsinin orta kısmına domatesleri ve biberleri yerleştirin.

4. Sosu Ekleyin

Salçayı sıcak suyun içinde açın, içine sıvı yağı ve tuzu ekleyip karıştırın. Hazırladığınız bu sosu patlıcanların üzerine gezdirin. (Eğer etin yağı yeterliyse sosu sadece su ve salça ile yapabilirsiniz).

5. Pişirme

Önceden ısıtılmış 200°C fırında patlıcanlar yumuşayıp üzerleri kızarana kadar yaklaşık 45-60 dakika pişirin.

Püf Noktaları

  • Yağ Dengesi: Patlıcan kebabının lezzeti etin yağından gelir. Kıyma çok yağsız olursa kebap kuru kalabilir.

  • Dinlendirme: Fırından çıktıktan sonra üzerine bir tepsi kapatıp 10 dakika "terletirseniz" patlıcanlar çok daha yumuşak ve lezzetli olur.

  • Servis: Yanında sumaklı soğan salatası, közlenmiş biber ve taze lavaş ile servis etmeyi unutma!