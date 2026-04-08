Ana yemeklerinizin şahı olacak! Patlıcan kebabı tarifi

Hazırlama Süresi: 30 Dakika
Pişirme Süresi: 45-60 Dakika
Kişi Sayısı: 4 Kişilik
500g Orta yağlı dana kıyma (veya kuzu-dana karışık)
1 tatlı kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
1 çay kaşığı Pul biber
İsteğe bağlı: 1 diş ezilmiş sarımsak
3-4 adet Orta boy kemer patlıcan
2 adet Domates
3-4 adet Yeşil sivri biber veya çarliston biber
1 yemek kaşığı Domates salçası
1.5 su bardağı Sıcak su
2-3 yemek kaşığı Sıvı yağ
Bir tutam tuz
Patlıcanları alacalı soymadan, yaklaşık 2-3 parmak kalınlığında yuvarlak dilimler halinde kesin. Acısını alması için yaklaşık 15-20 dakika tuzlu suda bekletip ardından iyice kurulayın.
Kıyma, tuz, karabiber ve pul biberi bir kapta özleşene kadar güzelce yoğurun. Köftelerden patlıcanların çapına uygun büyüklükte parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın.
Bir patlıcan, bir köfte olacak şekilde sırayla tepsiye veya şişe dizin. Görüntüdeki gibi fırın tepsisine dairesel veya yan yana dizebilirsiniz. Tepsinin orta kısmına domatesleri ve biberleri yerleştirin.
Salçayı sıcak suyun içinde açın, içine sıvı yağı ve tuzu ekleyip karıştırın. Hazırladığınız bu sosu patlıcanların üzerine gezdirin. (Eğer etin yağı yeterliyse sosu sadece su ve salça ile yapabilirsiniz).
Önceden ısıtılmış 200°C fırında patlıcanlar yumuşayıp üzerleri kızarana kadar yaklaşık 45-60 dakika pişirin.
Yağ Dengesi: Patlıcan kebabının lezzeti etin yağından gelir. Kıyma çok yağsız olursa kebap kuru kalabilir.
Dinlendirme: Fırından çıktıktan sonra üzerine bir tepsi kapatıp 10 dakika "terletirseniz" patlıcanlar çok daha yumuşak ve lezzetli olur.
Servis: Yanında sumaklı soğan salatası, közlenmiş biber ve taze lavaş ile servis etmeyi unutma!