Ana yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak! Sebzeli tavuk rulo tarifi

Tavuk ve Marine:
2 adet büyük boy tavuk göğsü (İnce dilimlenmiş ve dövülmüş)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş ezilmiş sarımsak
Tuz, karabiber, kekik ve pul biber
Sebzeli İç Harç:
1 adet havuç (Jülyen doğranmış)
1 adet kabak (Jülyen doğranmış)
1 adet kırmızı kapya biber (İnce uzun doğranmış)
Bir avuç taze ıspanak yaprağı
Sosu İçin:
Yarım yemek kaşığı domates/biber salçası
1 çay bardağı sıcak su
(İsteğe bağlı) Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri
Tavukları İncelt: Tavuk göğüslerini fileto yapıp streç film altında bir dövücüyle iyice inceltin. Üzerlerine zeytinyağı, sarımsak ve baharat karışımını sürün.
Sebzeleri Hazırla: Havuç, kabak ve biberleri az yağlı tavada 5 dakika kadar soteleyin. Sebzeler biraz diri kalmalı. En son ıspanakları ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
Sarma İşlemi: Tavuk dilimlerini tezgaha serin. Baş kısmına sebzeli harcı yerleştirip sıkıca rulo yapın. (Gerekirse kürdanla sabitleyebilirsiniz.)
Pişirme: Hazırladığınız ruloları fırın kabına dizin. Salçayı suyla açıp üzerlerine gezdirin.
Fırınlama: 200°C fırında tavuklar kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
Servis: Fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirip dilimleyerek servis yapın.