Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Ana yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak! Sebzeli tavuk rulo tarifi

Sofralarınızda hem görsel bir şölen yaratacak hem de hafifliğiyle damaklarda iz bırakacak bu tarif, tavuk göğsünün yumuşacık dokusunu renkli sebzelerin tazeliğiyle buluşturuyor. Hazırlaması oldukça pratik olan sebzeli tavuk rulo, protein ve vitamin dengesiyle sağlıklı bir ana yemek arayanlar için mükemmel bir alternatif sunuyor. Şık sunumu sayesinde ister aile yemeklerinizde ister özel misafir sofralarınızda gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.03.2026 09:03
ABONE OL
MALZEMELER

Tavuk ve Marine:

  • 2 adet büyük boy tavuk göğsü (İnce dilimlenmiş ve dövülmüş)

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • Tuz, karabiber, kekik ve pul biber

Sebzeli İç Harç:

  • 1 adet havuç (Jülyen doğranmış)

  • 1 adet kabak (Jülyen doğranmış)

  • 1 adet kırmızı kapya biber (İnce uzun doğranmış)

  • Bir avuç taze ıspanak yaprağı

Sosu İçin:

  • Yarım yemek kaşığı domates/biber salçası

  • 1 çay bardağı sıcak su

  • (İsteğe bağlı) Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

  1. Tavukları İncelt: Tavuk göğüslerini fileto yapıp streç film altında bir dövücüyle iyice inceltin. Üzerlerine zeytinyağı, sarımsak ve baharat karışımını sürün.

  2. Sebzeleri Hazırla: Havuç, kabak ve biberleri az yağlı tavada 5 dakika kadar soteleyin. Sebzeler biraz diri kalmalı. En son ıspanakları ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

  3. Sarma İşlemi: Tavuk dilimlerini tezgaha serin. Baş kısmına sebzeli harcı yerleştirip sıkıca rulo yapın. (Gerekirse kürdanla sabitleyebilirsiniz.)

  4. Pişirme: Hazırladığınız ruloları fırın kabına dizin. Salçayı suyla açıp üzerlerine gezdirin.

  5. Fırınlama: 200°C fırında tavuklar kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

  6. Servis: Fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirip dilimleyerek servis yapın.