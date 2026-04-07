Aniden gelen misafir için kurtarıcı! İrmikli lokum tarifi

4 su bardağı süt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı şeker
1 paket vanilya
1 paket krem şanti
2 yemek kaşığı tereyağı
Bulamak için: Hindistan cevizi
Süslemek için: Fındık (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
Pişirme: Süt, şeker ve irmiği bir tencereye alın. Karışım koyulaşıp katılaşana kadar karıştırarak pişirin.
Yağ Ekleme ve Soğutma: Pişen tatlıya tereyağını ve vanilyayı ekleyip karıştırın, ardından oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Karıştırma: Karışım tamamen soğuduktan sonra içine 1 paket toz krem şantiyi ve 1 çay bardağı hindistan cevizini ekleyip güzelce harmanlayın.
Şekillendirme: Elinizi hafifçe ıslatarak harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayın.
Kaplama: Hazırladığınız topları her tarafı kapanacak şekilde hindistan cevizine bulayın.
Süsleme: Üzerlerine birer tane fındık bastırarak süsleyin (isteğe göre farklı malzemeler de kullanabilirsiniz).
Dinlendirme: Tatlıyı 1-2 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.