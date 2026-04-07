Aniden gelen misafir için kurtarıcı! İrmikli lokum tarifi

Az malzemeyle mutfakta harikalar yaratmak isteyenler için bu irmikli lokumlar, hem hazırlama kolaylığıyla hem de hafif dokusuyla tam bir kurtarıcı. Sadece birkaç temel malzemeyle hazırlanan bu zarif toplar, çay saatlerinize hem şıklık katacak hem de tatlı krizlerinize en pratik ve lezzetli çözümü sunacak. İşte o tarif!

Giriş Tarihi: 07.04.2026 08:14
ANİDEN GELEN MİSAFİR İÇİN KURTARICI! İRMİKLİ LOKUM TARİFİ

Malzemeler:

  • 4 su bardağı süt

  • 1 su bardağı irmik

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket krem şanti

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • Bulamak için: Hindistan cevizi

  • Süslemek için: Fındık (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

  1. Pişirme: Süt, şeker ve irmiği bir tencereye alın. Karışım koyulaşıp katılaşana kadar karıştırarak pişirin.

  2. Yağ Ekleme ve Soğutma: Pişen tatlıya tereyağını ve vanilyayı ekleyip karıştırın, ardından oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

  3. Karıştırma: Karışım tamamen soğuduktan sonra içine 1 paket toz krem şantiyi ve 1 çay bardağı hindistan cevizini ekleyip güzelce harmanlayın.

  4. Şekillendirme: Elinizi hafifçe ıslatarak harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayın.

  5. Kaplama: Hazırladığınız topları her tarafı kapanacak şekilde hindistan cevizine bulayın.

  6. Süsleme: Üzerlerine birer tane fındık bastırarak süsleyin (isteğe göre farklı malzemeler de kullanabilirsiniz).

  7. Dinlendirme: Tatlıyı 1-2 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.