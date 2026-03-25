Anne sözü mü bilimsel gerçek mi? Çikolatanın sivilce yaptığı iddiasına son nokta koyuldu!

Çikolatanın sivilce yaptığına dair iddialar var. Peki gerçeklik payı var mı? Yoksa bu sadece anne ve babaların tatlı isteyen çocuklarına söylediği bir bahaneden mi ibaret? BBC Türkçe'nin haberine göre; Dr. Zainab Laftah'ın kliniğinde gördüğü hastaların onda dokuzu, sivilcelerini iyileştirmek için beslenme alışkanlıklarından hangi yiyecekleri çıkarabileceklerini soruyor ve çikolata en sık sordukları yiyeceklerden biri. Laftah "Bazı yanlış anlamalar var ama az da olsa gerçeklik payı da var" diyor.

İLTİHAP YAPICI ETKİSİ VAR

Uzmana göre başlıca faktör genetik yatkınlık olsa da beslenmedeki bazı bileşenler enflamasyona yol açabiliyor. Bazı insanların süt ürünleri gibi belirli gıda gruplarına güçlü reaksiyon gösterebildiğini belirten Laftah, bunun alerjiyle ilgili olabileceğini de ekliyor. Bazı araştırmacılar, neyin sivilceyle bağlantılı olabileceğini görmek için çikolatadaki bileşenlerin etkilerini tek tek incelediler. Fakat çalışmalar kesin sonuç vermekten uzak ve nispeten küçük ölçekli.

SONUÇLAR YETERLİ DEĞİL

2011'deki bir çalışma, %100 bitter çikolatanın sivilce üzerindeki etkilerini inceledi. Yani çikolatanın şekerden bağımsız etkileri test edildi. Çikolata tüketiminin yine de sivilceyi şiddetlendirdiğini buldular. Fakat çalışmada sadece 10 katılımcı vardı ve kontrol grubu da yoktu. Sivilceyle beslenme arasındaki genel bağlantının bir nedeni, gıdaların glisemik endeksine (GI) bağlı olabilir. Glisemik endeks, bir gıdanın vücuttaki kan şekeri seviyelerini ne kadar hızlı yükseltebileceğini gösteriyor. Çok sayıda çalışma, bazı meyveler, ekmek ve makarna gibi yüksek glisemik endeksli gıdalarla sivilce arasında bağlantı tespit etti. Laftah'a göre, yüksek glisemik endeksli gıdaların sivilceyi kötüleştirmesinin nedeni, vücutta insülin seviyelerinde ani bir artışa neden olmaları. Bu da enflamasyonu artırıyor, ciltte sebum üretimini yükseltiyor ve gözeneklerimizi tıkayarak sivilce oluşumuna yol açabiliyor. Fakat çikolatanın glisemik endeksi aslında düşük ila orta düzeyde.

BİTTER ÇİKOLATADA RİSK AZ

Başka bir araştırma grubu ise sivilce ile yüksek glisemik endeksli Batılı beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkiye daha geniş bir açıdan baktı. Çok sayıda çalışma, sivilce ile yüksek yağlı, yüksek şekerli gıdaların tüketimi arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Çikolatada da çok miktarda doymuş yağ ve şeker bulunabiliyor. Fakat bu noktada çikolatanın türü de önemli. Bitter çikolatada daha az şeker var.