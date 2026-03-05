Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Antep’in çıtır lezzeti modernleşti: Ezber bozan çikolatalı katmer tarifi!

Geleneksel Gaziantep mutfağının baş tacı katmer, modern dokunuşlarla adeta bir lezzet şölenine dönüşerek sofralardaki yerini alıyor. Çıtır çıtır baklava yufkasının arasında saklanan bol Antep fıstığı ve kaymağın, akışkan çikolata sosuyla buluştuğu bu tarif, tatlı tutkunları için ezber bozan bir deneyim sunuyor. Görseliyle iştah kabartan bu modern yorum, klasik lezzetlerden vazgeçemeyen ama yenilik arayanların yeni favorisi olmaya aday.

ANTEP’İN ÇITIR LEZZETİ MODERNLEŞTİ: EZBER BOZAN ÇİKOLATALI KATMER TARİFİ!

📋 Malzemeler

Hamuru için (Vaktiniz kısıtlıysa baklavalık yufka kullanabilirsiniz):

  • 2 adet hazır baklavalık yufka (Her porsiyon için)

  • 50g eritilmiş tereyağı

İç Harcı ve Üzeri için:

  • 3-4 yemek kaşığı çekilmiş boz fıstık (Antep fıstığı)

  • 2 yemek kaşığı sürülebilir çikolata veya eritilmiş bitter çikolata

  • 2 yemek kaşığı kaymak (Görseldeki beyaz kasede olduğu gibi)

  • 1 yemek kaşığı toz şeker (İsteğe bağlı)

👨‍🍳 Hazırlanışı

  1. Yufkayı Hazırlayın: Baklavalık yufkayı düz bir zemine serin ve üzerine fırça yardımıyla ince bir tabaka eritilmiş tereyağı sürün. İkinci kat yufkayı üzerine kapatın.

  2. Dolguyu Ekleyin: Yufkanın orta kısmına boydan boya şerit halinde kaymağı parça parça koyun. Üzerine bolca Antep fıstığı serpiştirin. Şeker kullanacaksanız bu aşamada ekleyin.

  3. Rulo Yapın: Yufkayı ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde uzun bir rulo (puro şeklinde) sarın.

  4. Şekil Verin: Hazırladığınız uzun ruloyu görseldeki gibi halka (ay çöreği) formuna getirin veya dilimleyerek tepsiye dizin.

  5. Pişirme: Tavada yapacaksanız az tereyağı sürülmüş kısık ateşteki tavada, fırında yapacaksanız 180°C derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 8-10 dakika, yufkalar altın sarısı ve çıtır olana kadar pişirin.

  6. Çikolata Dokunuşu: Pişen katmeri servis tahtasına alın. Üzerine benmari usulü eritilmiş veya hafifçe ısıtılarak akışkan hale getirilmiş çikolatayı görseldeki gibi cömertçe gezdirin.

💡 Lezzet Sırları

  • Çıtırlık: Baklavalık yufka çok çabuk kurur, işlemi yaparken yufkaların üzerini nemli bir bezle örtmeyi unutmayın.

  • Görsel Sunum: Yanında görselde olduğu gibi ekstra bir kase fıstık, kaymak ve çikolata sosu ile servis yaparak misafirlerinize kendi lezzet dengelerini kurma şansı verebilirsiniz.