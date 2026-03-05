Antep’in çıtır lezzeti modernleşti: Ezber bozan çikolatalı katmer tarifi!

Hamuru için (Vaktiniz kısıtlıysa baklavalık yufka kullanabilirsiniz):
2 adet hazır baklavalık yufka (Her porsiyon için)
50g eritilmiş tereyağı
İç Harcı ve Üzeri için:
3-4 yemek kaşığı çekilmiş boz fıstık (Antep fıstığı)
2 yemek kaşığı sürülebilir çikolata veya eritilmiş bitter çikolata
2 yemek kaşığı kaymak (Görseldeki beyaz kasede olduğu gibi)
1 yemek kaşığı toz şeker (İsteğe bağlı)
Yufkayı Hazırlayın: Baklavalık yufkayı düz bir zemine serin ve üzerine fırça yardımıyla ince bir tabaka eritilmiş tereyağı sürün. İkinci kat yufkayı üzerine kapatın.
Dolguyu Ekleyin: Yufkanın orta kısmına boydan boya şerit halinde kaymağı parça parça koyun. Üzerine bolca Antep fıstığı serpiştirin. Şeker kullanacaksanız bu aşamada ekleyin.
Rulo Yapın: Yufkayı ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde uzun bir rulo (puro şeklinde) sarın.
Şekil Verin: Hazırladığınız uzun ruloyu görseldeki gibi halka (ay çöreği) formuna getirin veya dilimleyerek tepsiye dizin.
Pişirme: Tavada yapacaksanız az tereyağı sürülmüş kısık ateşteki tavada, fırında yapacaksanız 180°C derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 8-10 dakika, yufkalar altın sarısı ve çıtır olana kadar pişirin.
Çikolata Dokunuşu: Pişen katmeri servis tahtasına alın. Üzerine benmari usulü eritilmiş veya hafifçe ısıtılarak akışkan hale getirilmiş çikolatayı görseldeki gibi cömertçe gezdirin.
Çıtırlık: Baklavalık yufka çok çabuk kurur, işlemi yaparken yufkaların üzerini nemli bir bezle örtmeyi unutmayın.
Görsel Sunum: Yanında görselde olduğu gibi ekstra bir kase fıstık, kaymak ve çikolata sosu ile servis yaparak misafirlerinize kendi lezzet dengelerini kurma şansı verebilirsiniz.