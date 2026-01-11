Arılarla geçen 45 yıl: Ata mesleğini sürdürüyor

"DEDELERİMİZDEN BU YANA ARICIYIZ" Uğurlu, arıcılık mesleğinin kendilerinin ata mesleği olduğunu, gençlik yıllarında babasını kaybettiğini ve kendisine emanet kardeşlerini arıcılık sayesinde okuttuğunu anlattı. Dedelerden bu yana arıcılık mesleğiyle geçimlerini sağladıklarını belirten Uğurlu, "Ben babamdan, babam da dedemden öğrenmiş. Önceden kara kovanlarla yaparlardı. Şimdi daha iyi kovanlarla yapıyoruz. Bu kovanlar daha iyi, daha güzel. Burada bal üretiminin yanında propolis yapıyorum, ana arı yetiştirip satışını yapıyorum." diye konuştu.

Arıcılığın çok güzel bir meslek olduğunu dile getiren Uğurlu, "Bakımlarını yapınca çok güzel verim alıyorsun. Arıcılık çok rahat. Herkese tavsiye ederim." dedi. Uğurlu, ailecek arıcılık yaptıklarını anlatarak, şunları söyledi: "Hepsine öğrettim ve onlar da öğrendiler. Ben devletin verdiği bütün kurslara kaçırmadan gittim. Ana arı yetiştirme, propolis üretimi, arı zehri üretim belgeleri gibi birçok belge aldım. Burada her türlü üretim yapıp sipariş üzerine İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki her yere gönderiyoruz."