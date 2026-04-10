Arnavut ciğeri tarifi: Hiç bu kadar lezzetlisini yemediniz...

Ciğer İçin:
600g Kuzu ciğeri (Zarı temizlenmiş, küp doğranmış)
1 su bardağı Un
1 tatlı kaşığı Tuz
1 tatlı kaşığı Karbonat (Ciğeri yumuşacık yapar)
Kızartmak İçin:
1.5 - 2 su bardağı Sıvı yağ
1 tatlı kaşığı Kırmızı toz biber
1 çay kaşığı Pul biber
Garnitür İçin:
2 adet Patates (Küp doğranmış)
1 adet Kırmızı soğan (Piyazlık doğranmış)
1 tutam Maydanoz
1 yemek kaşığı Sumak
Ciğerin Hazırlanması: Ciğeri asla yıkamamalısın, yıkarsan sertleşir. Kanlı geliyorsa bir süzgeçte bekletip kanını süzmen yeterli. Küp doğradığın ciğerleri bir kaba al.
Unlama: Bir poşetin veya kabın içine unu, tuzu ve karbonatı koy. Ciğerleri içine atıp iyice salla. Her yerinin unlandığından emin ol.
Eleme: Ciğerleri yağın içine atmadan önce mutlaka bir süzgece al ve fazla ununu ele. Bu, yağın hemen yanmasını ve ciğerlerin topaklanmasını engeller.
Kızartma:
Önce patatesleri kızartıp kenara al.
Ardından ciğerleri çok kızgın yağın içine at. Ciğerin sırrı hızlı pişmesidir.
2-3 dakika kadar pişirmen yeterli. Fazla tutarsan kurur ve sertleşir.
Soslama: Pişen ciğerleri süzerek bir kaba al. Yağın içine kırmızı toz biberi atıp bir tur karıştır ve bu yağlı sostan birkaç kaşık ciğerlerin üzerine gezdir.
Servis: Piyazlık doğradığın soğanları sumak ve maydanozla harmanla. Yanına kızarmış patatesleri ve ciğerleri ekleyerek sıcak servis yap.
Kuzu ciğeri her zaman dana ciğerine göre daha yumuşak ve lezzetli olur.
Karbonat, ciğerin o meşhur "lokum" kıvamını almasını sağlayan gizli kahramandır.
Yağın çok kızgın olması gerekir; soğuk yağa giren ciğer yağ çeker ve lastikleşir.