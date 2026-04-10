Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Arnavut ciğeri tarifi: Hiç bu kadar lezzetlisini yemediniz...

Arnavut ciğeri tarifi: Hiç bu kadar lezzetlisini yemediniz...

Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan Arnavut ciğeri, doğru tekniklerle hazırlandığında sofralarda tam bir ziyafet havası estiriyor. Lokum gibi yumuşacık kıvamı ve yanındaki sumaklı soğan piyazıyla damaklarda iz bırakacak bu tarif, püf noktalarıyla ev konforunda restoran kalitesini yakalamanızı sağlıyor.

Giriş Tarihi: 10.04.2026 10:05
ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ: HİÇ BU KADAR LEZZETLİSİNİ YEMEDİNİZ...

Malzemeler

Ciğer İçin:

  • 600g Kuzu ciğeri (Zarı temizlenmiş, küp doğranmış)

  • 1 su bardağı Un

  • 1 tatlı kaşığı Tuz

  • 1 tatlı kaşığı Karbonat (Ciğeri yumuşacık yapar)

Kızartmak İçin:

  • 1.5 - 2 su bardağı Sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı Kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı Pul biber

Garnitür İçin:

  • 2 adet Patates (Küp doğranmış)

  • 1 adet Kırmızı soğan (Piyazlık doğranmış)

  • 1 tutam Maydanoz

  • 1 yemek kaşığı Sumak

Adım Adım Hazırlanışı

  1. Ciğerin Hazırlanması: Ciğeri asla yıkamamalısın, yıkarsan sertleşir. Kanlı geliyorsa bir süzgeçte bekletip kanını süzmen yeterli. Küp doğradığın ciğerleri bir kaba al.

  2. Unlama: Bir poşetin veya kabın içine unu, tuzu ve karbonatı koy. Ciğerleri içine atıp iyice salla. Her yerinin unlandığından emin ol.

  3. Eleme: Ciğerleri yağın içine atmadan önce mutlaka bir süzgece al ve fazla ununu ele. Bu, yağın hemen yanmasını ve ciğerlerin topaklanmasını engeller.

  4. Kızartma:

    • Önce patatesleri kızartıp kenara al.

    • Ardından ciğerleri çok kızgın yağın içine at. Ciğerin sırrı hızlı pişmesidir.

    • 2-3 dakika kadar pişirmen yeterli. Fazla tutarsan kurur ve sertleşir.

  5. Soslama: Pişen ciğerleri süzerek bir kaba al. Yağın içine kırmızı toz biberi atıp bir tur karıştır ve bu yağlı sostan birkaç kaşık ciğerlerin üzerine gezdir.

  6. Servis: Piyazlık doğradığın soğanları sumak ve maydanozla harmanla. Yanına kızarmış patatesleri ve ciğerleri ekleyerek sıcak servis yap.

💡 Püf Noktaları

  • Kuzu ciğeri her zaman dana ciğerine göre daha yumuşak ve lezzetli olur.

  • Karbonat, ciğerin o meşhur "lokum" kıvamını almasını sağlayan gizli kahramandır.

  • Yağın çok kızgın olması gerekir; soğuk yağa giren ciğer yağ çeker ve lastikleşir.