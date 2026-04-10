Arnavut ciğeri tarifi: Hiç bu kadar lezzetlisini yemediniz...

Ciğer İçin:

Kızartmak İçin:

Garnitür İçin:

Ciğerin Hazırlanması: Ciğeri asla yıkamamalısın, yıkarsan sertleşir. Kanlı geliyorsa bir süzgeçte bekletip kanını süzmen yeterli. Küp doğradığın ciğerleri bir kaba al.

Unlama: Bir poşetin veya kabın içine unu, tuzu ve karbonatı koy. Ciğerleri içine atıp iyice salla. Her yerinin unlandığından emin ol.

Eleme: Ciğerleri yağın içine atmadan önce mutlaka bir süzgece al ve fazla ununu ele. Bu, yağın hemen yanmasını ve ciğerlerin topaklanmasını engeller.

Kızartma: Önce patatesleri kızartıp kenara al.

Ardından ciğerleri çok kızgın yağın içine at. Ciğerin sırrı hızlı pişmesidir .

2-3 dakika kadar pişirmen yeterli. Fazla tutarsan kurur ve sertleşir.

Soslama: Pişen ciğerleri süzerek bir kaba al. Yağın içine kırmızı toz biberi atıp bir tur karıştır ve bu yağlı sostan birkaç kaşık ciğerlerin üzerine gezdir.