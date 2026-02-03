Artık başka türlü yemeyeceksiniz: Viral olan 'dahi işi' tavuk tarifi!"

434 binden fazla takipçisi olan şef, bu yöntemi restoran sahibi bir arkadaşından öğrendiğini belirterek, "Bu yöntemi öğrendiğimden beri tavuğu başka türlü yemek istemiyorum," sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

"TEK BİR PARÇA İLE YETİNMEK İMKANSIZ"

Paylaşılan videoda, hazırlanan tavuğun o kadar lezzetli olduğu ve "tek bir parça ile yetinmenin imkansız olduğu" vurgulanıyor. "Dahi işi bir hile" olarak adlandırılan bu tarif, aslında mutfağımızda her an bulunan temel malzemelerle hazırlanıyor. Şefin "Süper kolay, pratik ve hızlı" olarak tanımladığı bu yöntem, özellikle yoğun iş günlerinde mutfakta vakit kazanmak isteyen aileler için ideal bir alternatif sunuyor.

HAZIRLANIŞ SÜRECİ VE "KAPAK" TAKTİĞİ

Tarifin en dikkat çekici kısımlarından biri, tavuk göğsünün hazırlanış biçimi. Şef, tavuk göğsünü yatay olarak kestikten sonra et döveceği ile inceltiyor. Ardından, mükemmel bir sunum için üzerine bir tencere kapağı koyarak kenarda kalan fazla etleri kesiyor. Bu adım, sosyal medyada "et israfı" tartışmalarına yol açsa da, pek çok kullanıcı bu yöntemin restoranlarda şık bir sunum ve eşit pişme sağlamak için kullanıldığını savundu.

Tavuk önce una bulanıyor, ardından yumurta, sarımsak, taze soğan ve parmesan peynirinden oluşan zengin bir karışıma batırılarak tavada mühürleniyor. Ancak asıl lezzet patlaması, tavuklar kenara alındıktan sonra aynı tavada hazırlanan özel sosla gerçekleşiyor. Tavuk suyu, limon suyu ve sarımsak ile hazırlanan bu sos, tavukla tekrar buluştuğunda ortaya gurme bir lezzet çıkıyor.

İTALYAN ESİNTİLERİ VE İZLEYİCİ YORUMLARI

Birçok izleyici, bu tarifin New York kökenli ünlü İtalyan-Amerikan yemeği "Chicken Francese"ye benzediğini fark etti. Bir kullanıcı ise bu yöntemi bir adım ileri taşıyarak, "Bu çıtır tavuğu spagetti sosu ve mozzarella ile kaplayıp tavuk parmigiana yapacağım!" yorumuyla tarife kendi yorumunu kattı.

VİRAL TAVUK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

Bulamak için çok amaçlı un

3 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber

6 diş sarımsak (3'ü sos, 3'ü pane için)

3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı tavuk suyu

Yarım limonun suyu

Taze soğan ve maydanoz (isteğe göre)

Yapılışı: Tavukları inceltip yuvarlak form verin. Una buladıktan sonra yumurtalı, peynirli ve baharatlı karışıma batırın. Tereyağında her iki tarafı altın sarısı olana dek pişirin. Tavukları çıkarıp aynı tavada tavuk suyu, sarımsak ve limonla sosu hazırlayın, tavukları sosa geri koyup kısa süre daha pişirin.