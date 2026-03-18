Bayram sofrasının kralı olacak! Etli lahana sarması tarifi
Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan etli lahana sarması, hem doyurucu hem de tam bir şifa deposudur. Lahananın o yumuşacık dokusuyla kıymalı harcın muazzam uyumu, doğru pişirme teknikleriyle birleşince damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan bu tarifi, püf noktalarına dikkat ederek hazırladığınızda sofranızın yıldızı olacağına emin olabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 18.03.2026 10:02
ABONE OL
MALZEME LİSTESİ
Lahana Hazırlığı için:
1 adet orta boy sarmalık beyaz lahana (yumuşak ve ağır olmayanları seçin)
Haşlama suyuna eklemek için: 1 tatlı kaşığı tuz, birkaç damla limon
İç Harcı için:
300g orta yağlı dana kıyma
1,5 su bardağı pirinç (yıkanmış)
2 adet orta boy soğan (ince kıyılmış veya rendelenmiş)
1 yemek kaşığı domates salçası + 1/2 yemek kaşığı biber salçası
Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
1 çay bardağı zeytinyağı (veya yarısı sıvı yağ, yarısı tereyağı)
Baharatlar: Tuz, karabiber, pul biber, kuru nane (Lahanaya çok yakışır!)
Sosu ve Pişirme için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı salça
Sıcak su (sarmaların hizasına gelecek kadar)
İsteğe bağlı: Birkaç adet ekşilik vermesi için erik kurusu veya limon dilimi
ADIM ADIM HAZIRLANIŞI
Lahanayı Hazırlama: Lahananın ortasındaki sert kök kısmını bir bıçakla oyun. Geniş bir tencerede kaynayan tuzlu ve limonlu suya lahanayı bütün olarak veya yapraklarını ayırarak atın. Yapraklar hafif şeffaflaşıp yumuşayınca (yaklaşık 2-3 dakika) soğuk suya alın ve süzün.
İç Harcı Hazırlama: Derin bir kapta kıyma, pirinç, soğan, salçalar, zeytinyağı, maydanoz ve baharatları güzelce yoğurun. Çiğden hazırlanan bu harç, pişerken kendi suyunu salarak daha lezzetli olur.
Sarma İşlemi: Haşlanan yaprakların damarlı kısımlarını bıçakla alın. Yaprağı saracağınız boyutta parçalara bölün. Uç kısmına harcı koyup rulo yapın. (Lahana sarması, yaprak sarmasına göre biraz daha tombul ve gevşek sarılabilir).
Tencereye Dizme: Tencerenin tabanına artan lahana yapraklarını veya kestiğiniz damarlı kısımları dizin (dibinin tutmasını engeller). Üzerine sarmaları bitişik şekilde yerleştirin.
Pişirme: Küçük bir tavada tereyağını eritin, salçayı kavurup üzerine biraz sıcak su ekleyerek açın. Bu sosu sarmaların üzerinde gezdirin. Sarmaların üzerine porselen bir tabak kapatın.
Süre: Önce orta ateşte kaynamaya başlayana kadar, sonra kısık ateşte yaklaşık 40-50 dakika (pirinçler ve lahana yumuşayana dek) pişirin.
PÜF NOKTALARI
Limon Etkisi: Haşlama suyuna ekleyeceğiniz birkaç damla limon, lahananın o kendine has ağır kokusunu minimize eder.
Dinlendirme: Sarmalar piştikten sonra tencerenin kapağını kapatıp en az 20-30 dakika demlenmesine izin verirseniz, lezzetler tamamen oturur.