"Beni annesi sanıyor ama ayrılmak zorundayız": Yoda ve Yağmur’un yürek burkan bağı

Henüz gözleri açılmadan annesinden ayrılan kızıl sincap Yoda, epileptik nöbetler, titreme ve güçsüzlük şikayetleriyle Ankara'da özel bir kliniğe teslim edildi. Geçen yıl kliniğe getirilen kızıl sincaba, yoğun bakım ve özel beslenme programı hazırlandı.

Uzun süre biberonla beslenen ancak doğasına uyum sağlamakta zorlanan Yoda, sağlığını yeniden kazanması ve nöbetlerinin azalması üzerine doğaya uyum sürecine alındı. Yoda için ev ve klinik ortamında doğal yaşamı taklit eden özel alanlar oluşturuldu, ağaç kabuklarından yuva hazırlandı, bu alanlara adapte olması için insan eliyle eğitimler verildi.

Beslenme sürecinde doğadaki davranışlarını kazanması için, kabuklu yemişler ve doğal besinler belirli noktalara gizlenerek minik sincabın bunları araması, bulması, güvenli alanlara taşıması ve gömmesi beklendi.

Saklanan yemleri tekrar bulmaya başlayan 4 aylık Yoda, eğitimler sayesinde kabuklu yemişleri saklamayı öğrenen, ağaç kovuğunda uyuyan, kendini koruyabilen ve içgüdüsel refleksleri güçlenen bir kızıl sincaba dönüştü.

Minik sincabın tedavisi tamamlandığında ve adaptasyon süreci başarıyla sonuçlandığında, kontrollü bir şekilde yeniden doğaya kavuşması planlanıyor.

"İLK GELDİĞİNDE BESLENMEYİ BİLMİYORDU"

Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapisti Yağmur Denli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yoda'nın beslenme düzeni ve vitamin desteğiyle sincabın kendini toparlamaya başladığını ve nöbetlerinin azaldığını anlattı.

Sincabın krizleri bitmeden doğada yaşamasının mümkün olmadığını söyleyen Denli, doğaya kavuşması için yurt dışında faaliyet gösteren bir dernekle işbirliği içerisinde çalıştıklarını, iyileştiğinde çip takılarak doğaya bırakılmasının planlandığını ifade etti.

Minik sincabın eğitimlerle artık kabuklu yiyecekleri yediğini, mama saklamayı ve bulmayı öğrenmeye başladığını söyleyen Denli, şöyle konuştu:

"İlk geldiğinde beslenmeyi bilmiyordu. Bizimle olduğu için evde bir kedi ve köpekle büyüyor. İster istemez onlara ayak uyduruyor, onlarla uyuyordu. Normalde ağaç kovuklarında uyuması gerekirken bunu bilmiyordu. Tamamen kendi beslenmeye başlayınca da evde ona bir uyku alanı hazırladık. Ağaç kabuklarından ev yaptık, içerisini kabuklarla doldurduk. Bir tane kese koyduk, içine saklanabilsin diye. Çünkü onlar karanlık ve kuytu köşe yerlerde uyumayı seviyor. Şimdi onu öğrendi.

Beni anne olarak gördüğü için yiyecekleri ben saklıyorum, arkamdan o da aynı yere saklıyor. Önceden elinde mama varken herkesle paylaşıyordu ve herkesin yanına gidiyordu. İnsanlardan koparmaya çalışıyoruz, çünkü çok insancıl ve sıcakkanlı. Doğada kalabilmesi için insanlardan uzaklaşması gerekiyor. Hepsini adım adım öğretiyoruz."

Denli, yetersiz beslenme nedeniyle gelişim geriliği de görülen sincabın doğa şartlarındaki hava koşullarına uyum sağlaması için kontrollü şekilde bahçeye çıkarıldığını ve adapte edilmeye çalışıldığını anlattı.

SUFLEYİ, PİZZAYI, EKMEĞİ VE MAKARNAYI ÇOK SEVİYOR

Öte yandan, sincap Yoda'nın çikolata, sufle, pizza, ekmek ve makarnaya çok ilgi gösterdiğini anlatan Denli, "Bunları elbette tadımlık veriyoruz. Doğasında karbonhidrat ya da şeker ihtiyacı çok fazla olmuyor. Maalesef ev ortamında olduğu için ve anne besleyip doğaya adapte etmediği için bu tarz yiyeceklere isteği oluştu. Zamanla doğaya alıştıkça da bu ihtiyaçları kalmayacak, tamamen kabuklu yiyecekler, ağaç kabukları ile bunlarla birlikte beslenmeye devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Sincap Yoda'nın ilk zamanlarda arka bacaklarının çok zayıf olduğunu aktaran Yağmur Denli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tırmanmayı ve tutunmayı bilmiyordu. Daha sonra ufak ufak tırmanmaya başladı. Bir tasma kontrolüyle dışarıdaki bahçedeki ağaçlara tırmanmasını sağlıyoruz. Henüz kendini korumayı bilmiyor. Kedi ve köpeklerle büyüdüğü için de onları dost olarak görüyor. Bu nedenle hem biraz hayvanlardan uzaklaştırıp hem tırmanması, yaprakları, ağaç parçalarını yemesi, kemirmesi, dişini törpülemesini öğrenmesi için çabalıyoruz."

"ONA DOĞAL ORTAMINI ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Denli, çeşitli hayvanlarla çalıştıklarını ancak sincaba doğal yaşam eğitimi vermenin farklı olduğunu belirterek, "Yapay bir ortamda ona doğal ortamını öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Bu tür hayvanların eğitimleri için yurt dışındaki çeşitli derneklerden eğitimler aldığının altını çizen Denli, sincap Yoda ile aralarında farklı bir bağ kurulduğunu ve ayrılmanın zor olacağını ifade etti.

Denli, Yoda'nın kendi doğasına, yuvasına kavuşması ve özgür yaşaması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.