Beş çayının yıldızı olacak: Misafirlerinizin tarifini isteyeceği en renkli şehriye salatası

MALZEMELER Tabanı için: 2 su bardağı arpa şehriye 3 su bardağı sıcak su 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ Bir tutam tuz Renklendirmek için: 3-4 adet közlenmiş kapya biber (küp doğranmış) 1 su bardağı haşlanmış mısır 5-6 adet kornişon turşu (küp doğranmış) Yarım demet maydanoz ve dereotu 3-4 dal taze soğan Sosu için: Yarım çay bardağı zeytinyağı 1 adet limonun suyu 1 yemek kaşığı nar ekşisi Tuz ve isteğe bağlı pul biber HAZIRLANIŞI Şehriyeleri Kavurun: Uygun bir tencereye sıvı yağı alın. Şehriyelerin yaklaşık üçte birini ekleyip renkleri hafif dönene kadar kavurun. Ardından kalan şehriyeleri de ekleyip birkaç tur karıştırın. Pişirin: Sıcak suyu ve tuzu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Şehriyeler suyunu çekene kadar (pilav gibi) kısık ateşte pişirin. Dinlendirin: Pişen şehriyeleri havalandırıp ılımaya bırakın. Tamamen soğuması önemlidir, aksi halde ekleyeceğiniz yeşillikleri söndürebilir. Malzemeleri Birleştirin: Soğuyan şehriyeleri geniş bir kaba alın. Doğradığınız turşuyu, közlenmiş biberi, mısırı ve ince kıyılmış yeşillikleri ekleyin. Soslayın: Küçük bir kasede zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Tüm malzemeler özdeşleşene kadar güzelce karıştırın. Püf Noktaları Tane tane olması için: Şehriyeleri pişirdikten sonra mutlaka demlenmeye bırakın ve tamamen soğumadan diğer malzemeleri eklemeyin. Alternatif: Eğer daha hafif olsun isterseniz şehriyeleri kavurmak yerine makarna gibi haşlayıp süzerek de kullanabilirsiniz. Görsellik: İçine çok ince kıyılmış mor lahana veya rendelenmiş havuç da çok yakışır.