Beş çayının yıldızı olacak: Misafirlerinizin tarifini isteyeceği en renkli şehriye salatası

Şehriye salatası, hem çok pratik hem de her sofraya yakışan harika bir eşlikçidir. Özellikle gün sofralarının ve mangalların vazgeçilmezidir. İşte tam kıvamında, tane tane dökülen bir tarif:

Giriş Tarihi: 21.02.2026 10:50
MALZEMELER

Tabanı için:

  • 2 su bardağı arpa şehriye
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Bir tutam tuz

Renklendirmek için:

  • 3-4 adet közlenmiş kapya biber (küp doğranmış)
  • 1 su bardağı haşlanmış mısır
  • 5-6 adet kornişon turşu (küp doğranmış)
  • Yarım demet maydanoz ve dereotu
  • 3-4 dal taze soğan

Sosu için:

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • Tuz ve isteğe bağlı pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Şehriyeleri Kavurun: Uygun bir tencereye sıvı yağı alın. Şehriyelerin yaklaşık üçte birini ekleyip renkleri hafif dönene kadar kavurun. Ardından kalan şehriyeleri de ekleyip birkaç tur karıştırın.
  • Pişirin: Sıcak suyu ve tuzu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Şehriyeler suyunu çekene kadar (pilav gibi) kısık ateşte pişirin.
  • Dinlendirin: Pişen şehriyeleri havalandırıp ılımaya bırakın. Tamamen soğuması önemlidir, aksi halde ekleyeceğiniz yeşillikleri söndürebilir.
  • Malzemeleri Birleştirin: Soğuyan şehriyeleri geniş bir kaba alın. Doğradığınız turşuyu, közlenmiş biberi, mısırı ve ince kıyılmış yeşillikleri ekleyin.
  • Soslayın: Küçük bir kasede zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve tuzu karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Tüm malzemeler özdeşleşene kadar güzelce karıştırın.

Püf Noktaları

  • Tane tane olması için: Şehriyeleri pişirdikten sonra mutlaka demlenmeye bırakın ve tamamen soğumadan diğer malzemeleri eklemeyin.
  • Alternatif: Eğer daha hafif olsun isterseniz şehriyeleri kavurmak yerine makarna gibi haşlayıp süzerek de kullanabilirsiniz.
  • Görsellik: İçine çok ince kıyılmış mor lahana veya rendelenmiş havuç da çok yakışır.