Bir çatal alan mest oluyor! Tam kıvamında şambali tarifi

HAZIRLIK BİLGİLERİ

Hazırlama Süresi: 15 dakika (Bekleme süresi hariç)

Pişirme Süresi: 40-45 dakika

Porsiyon: 10-12 kişilik

MALZEMELER

Hamuru İçin:

500 gram İrmik (Mümkünse kalın irmik)

1 su bardağı Toz şeker

1 su bardağı Yoğurt

1 paket Kabartma tozu

1 paket Vanilya

Şerbeti İçin:

3 su bardağı Toz şeker

2 su bardağı Su

1 tatlı kaşığı Limon suyu

Üzeri İçin:

Tuzsuz yer fıstığı (Ortadan ikiye ayrılmış)

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

1. Hamurun Hazırlanması

Geniş bir kapta irmik, şeker, yoğurt, kabartma tozu ve vanilyayı iyice karıştırın. Karışım oldukça koyu bir kıvamda olacaktır.

Püf Noktası: Şambali hamurunu vaktiniz varsa 2-3 saat (hatta bir gece) buzdolabında dinlendirirseniz irmikler şişer ve çok daha iyi bir doku elde edersiniz.

2. Tepsiye Yayma

Orta boy dikdörtgen bir borcamı veya fırın tepsisini hafifçe yağlayın. Hazırladığınız harcı tepsiye dökün ve üzerini bir spatula veya ıslak elinizle dümdüz olacak şekilde yayın.

3. Süsleme ve Dilimleme

Tepsideki hamuru bıçakla pişmeden önce hafifçe iz yaparak uzun dikdörtgenler şeklinde dilimleyin (tam dibine kadar kesmenize gerek yok). Her dilimin üzerine ikişer adet yer fıstığını bastırarak dizin.

4. Pişirme

Önceden ısıtılmış 180°C fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Şambali iyice kızarmalıdır, rengi koyu karamel tonuna yaklaşmalıdır.

5. Şerbetin Hazırlanması

Tatlı fırındayken su ve şekeri kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyip 10-12 dakika daha kısık ateşte koyulaşana kadar kaynatın.

🍯 Buluşturma ve Servis

Kural: Şerbet sıcak, tatlı ise fırından çıktıktan sonra ilk sıcağı geçmiş (ılık) olmalıdır.

Tatlı fırından çıktıktan 5 dakika sonra önceden belirlediğiniz çizgilerden tam olarak kesin ve sıcak şerbeti üzerine gezdirin.

Şerbetini tamamen çekmesi için en az 4-5 saat dinlendirin.

Öneri: Yanında bir parça kaymak ile servis ederek lezzeti ikiye katlayabilirsiniz. Afiyet olsun!