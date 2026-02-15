Bir dilim yetmiyor! Kahve tutkunlarını mest eden kahveli kek tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı granül kahve

2 yemek kaşığı sıcak su (kahveyi eritmek için)

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

YAPILIŞI

Granül kahveyi sıcak su ile karıştırarak tamamen eritin ve kenara alın.

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Eritilmiş kahveyi karışıma ilave edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin ve spatula ile karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına harcı dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

Kürdan testi yaparak kontrol edin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın.

SERVİS ÖNERİSİ

Üzerine pudra şekeri serpebilir ya da eritilmiş çikolata gezdirerek daha yoğun bir lezzet elde edebilirsiniz. Afiyet olsnu!