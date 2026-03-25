Bir ısırık alan tarifini istiyor! Lezzet dolu Cream Puff tarifi!

İşte adım adım tam kıvamında bir tarif:

1. Craquelin (Üstteki Kıtır Katman)

Önce bunu yapmalısınız çünkü donması gerekiyor.

Malzemeler:

40 gr oda ısısında tereyağı

50 gr kahverengi şeker (veya toz şeker)

50 gr un

Hazırlanışı:

Tüm malzemeyi bir kapta yoğurup hamur haline getirin.

İki yağlı kağıt arasında 2-3 mm kalınlığında incecik açın.

Dondurucuya atın ve hamur sertleşene kadar (yaklaşık 20-30 dk) bekletin.

2. Pastacı Kreması (İç Dolgu)

Kremayı önceden yapıp soğutmak çok önemlidir.

Malzemeler:

500 ml süt

4 yumurta sarısı

100 gr toz şeker

40 gr mısır nişastası

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı:

Sütü ocakta ısıtın (kaynamasın).

Ayrı bir kapta yumurta sarısı, şeker ve nişastayı rengi açılana kadar çırpın.

Isınan sütten bir kepçe alıp yumurtalı karışıma ekleyerek ılıştırın (temperleme).

Tüm karışımı tencereye geri boşaltın ve koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Ocaktan alınca tereyağı ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

Üzerine değecek şekilde streç film kapatıp buzdolabında tamamen soğutun.

3. Şu (Choux) Hamuru

Malzemeler:

100 ml su

100 ml süt

80 gr tereyağı

1 tutam tuz ve şeker

125 gr un

3-4 adet yumurta (boyutuna göre kontrollü eklenmeli)

HAZIRLANIŞI:

Su, süt, tereyağı, tuz ve şekeri tencerede kaynatın.

Unu tek seferde ekleyip helva gibi toparlanana ve tencere dibine hafif bir tabaka yapana kadar 2-3 dakika kavurun.

Hamuru başka bir kaba alıp ılımaya bırakın.

Ilıyan hamura yumurtaları tek tek ekleyerek çırpın. Hamur yapışkan ama akışkan olmayan, "V" şeklinde süzülen bir kıvam almalı.

Sıkma torbasına alıp yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı toplar halinde sıkın.

Dondurucudaki kıtır hamuru çıkarın, topların boyutunda yuvarlaklar kesin ve üzerlerine hafifçe bastırarak yerleştirin.

4. Pişirme ve Birleştirme

Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst ayar) yaklaşık 30-35 dakika, iyice kızarana kadar pişirin. Sakın fırın kapağını ilk 25 dakika açmayın! yoksa sönerler.

Fırından çıkınca tamamen soğumasını bekleyin.

Görseldeki gibi üst kısımlarını bıçakla kesin veya altlarından delik açarak soğuk pastacı kremasını içlerine bolca sıkın.

Püf Noktası: Pastacı kremanız soğuduktan sonra içine yarım paket çırpılmış sıvı krema eklerseniz, çok daha hafif ve "pastane usulü" bir doku elde edersiniz.