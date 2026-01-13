“Bir tane yetmez” dedirten ev yapımı lahmacun tarifi!
Dışarıdan söylemeye gerek yok” dedirten, incecik hamuru ve sulu harcıyla ilk ısırıkta bağımlılık yapan bir lahmacun düşün… Üstelik evde, fırın derdi olmadan! İşte herkesin tarifini soracağı ev yapımı lahmacunun sırrı!
Hamuru için
2 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı ılık su (kontrollü)
İç harcı için
250 g orta yağlı dana kıyma
1 adet orta boy soğan
1 adet domates (rendelenmiş veya çok ince doğranmış)
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 küçük kapya biber (çok ince doğranmış)
1 avuç maydanoz (ince kıyılmış)
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
½ çay kaşığı karabiber
Tuz (yaklaşık 1 çay kaşığı)
2–3 yemek kaşığı zeytinyağı
2–3 yemek kaşığı su (harcı yumuşatmak için)
Yapılışı
Hamur
Unu yoğurma kabına al, tuz ve şekeri ekle.
Zeytinyağı ve suyu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğur.
Üzerini ört, 20–30 dakika dinlendir.
İç harç
Soğanı, biberi ve domatesi çok ince doğra veya rondodan geçir.
Kıyma ve diğer tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştır.
Harç macun kıvamında ve suluya yakın olmalı (lahmacunun püf noktası).
Şekillendirme
Hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayır.
İncecik aç (ne kadar ince, o kadar iyi).
Harcı hamurun üzerine bastırarak yay.
Pişirme seçenekleri
Fırında:
Önceden ısıtılmış 250°C fırında, fırın taşında veya ters çevrilmiş tepside
6–8 dakika (kenarlar kızarınca hazır)
Tavada (fırın yoksa):
Yapışmaz tavayı iyice ısıt
Lahmacunu harçlı yüzü alta gelecek şekilde koy
Kısık–orta ateşte kapağını kapat, 5–6 dakika pişir