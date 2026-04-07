Bu 7 grup mutlaka grip aşısı yaptırmalı!

Öksüzoğlu, kış ve bahar aylarında gribe bağlı rahatsızlıkların arttığına dikkati çekti. Gribin, influenza virüsünün yol açtığı bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Öksüzoğlu, "Bu hastalık her yıl dünyada 250-300 milyon kişiyi etkiliyor. 250-500 bin kişinin de ölümüne sebep olan bu rahatsızlık, aslında aşıyla önlenebilir bir hastalıktır." dedi.

Gribin damlacık yoluyla bulaştığını, öksüren ve hapşıran kişinin milyonlarca damlacığı etrafa yaydığını anlatan Öksüzoğlu, "Bu damlacıkların da gözümüzle, ağzımızla, burnumuzla, mukozalarımızla temasıyla hastalık diğer insanlara bulaşır. Solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Bunun için öksürürken, hapşırırken ağzımızı mutlaka kapatmalıyız. Gripli bir kişi virüsü yaymamak için hapşırırken, öksürürken ağzını mendille veya kolunun içi ile kapatmalıdır. Ellerimize hapşırmamak sağlığımız açısından önemlidir. Çünkü insanlar elleriyle virüsü etrafa daha kolay yayabilmektedir." diye konuştu.

Hastalığın anlaşılmasının çeşitli yolları olduğunu belirten Öksüzoğlu, "Grip olduğumuzu ani başlayan ateş, ateş yüksekliği, kas ve eklem ağrıları, öksürük gibi belirtilerden anlayabiliriz. Bunu diğer hafif solunum yolu enfeksiyonlarından ayıran en önemli özellik, ağır kas ve eklem ağrılarıdır." ifadelerini kullandı.

Öksüzoğlu, risk altında bulunan grupların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Grip tüm yaş gruplarını etkiler. Özellikle 50 yaş üstündekiler, 5 yaş altındakiler, kalp rahatsızlığı, böbrek rahatsızlığı, karaciğer yetmezliği, kanser hastaları ve immün yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar grip açısından risk altındadır. Gribe yakalanmamanın yolu için sık el temizliği, sağlıklı beslenme, mevsimine göre giyinme, kişisel hijyenimize dikkat edilmesi, en önemlisi de risk grubundaki kişilerin aşılanmasıdır. Grip aşısının ekim ayına kadar yapılması gerekir. Gebeler, 6 ay ile 5 yaş arası çocuklar, 50 yaş üzeri insanlar, kronik hastalığı, özellikle kronik akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, immün yetmezliği bulunanların, kanser hastalarının mutlaka aşı olması gerekir."