Bu tarifi denemeden "pilav yaptım" demeyin! Lezzeti arşa çıkarıyor

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 kase karışık kurutulmuş sebze (Kuru domates, kuru biber, kuru patlıcan karışımı)

1 adet büyük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sıcak su (Varsa tavuk veya et suyu çok daha lezzetli olur)

Tuz, Karabiber

İsteğe bağlı: 1 tatlı kaşığı domates salçası

ADIM ADIM YAPILIŞI

1. Sebzeleri Hazırlama (Önemli Püf Noktası): Kurutulmuş sebzeler sert olduğu için pilavla aynı anda pişmeyebilir. Sebzeleri bir kaseye alın ve üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin. Yaklaşık 10-15 dakika yumuşamaları için bekletin. Yumuşayınca suyunu süzün ve eğer parçalar çok büyükse bıçakla biraz küçültün.

2. Soğanları Kavurma: Pilav tenceresine zeytinyağı ve tereyağını alın. Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar güzelce kavurun. Soğanlar şeffaflaşmalı ama yanmamalı.

3. Sebzeleri Ekleme: Süzdüğünüz ve yumuşamış olan kurutulmuş sebzeleri soğanların üzerine ekleyin. 2-3 dakika da sebzelerle birlikte kavurun. Bu işlem sebzelerin aromasının yağa geçmesini sağlar (Eğer salça kullanacaksanız bu aşamada ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun).

4. Bulguru Buluşturma: Yıkayıp süzdüğünüz bulguru tencereye ekleyin. Bulguru sebzelerle birlikte yaklaşık 3-4 dakika kavurun. Bulgurun kavrulması, pilavın tane tane olması için en önemli adımdır.

5. Pişirme: Tuzunu ve karabiberini ekleyin. 4 su bardağı sıcak suyu (veya et suyunu) tencereye dökün. Bir kez karıştırın.

6. Demlenme: Tencerenin kapağını kapatın. Önce kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin.

7. Dinlendirme: Pilav suyunu çekince ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu serip kapağı tekrar kapatın. En az 15-20 dakika demlenmesine izin verin. Bu, görseldeki gibi parlak ve tane tane bir kıvam almasını sağlar.