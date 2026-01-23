Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Bu tarifi denemeden "pilav yaptım" demeyin! Lezzeti arşa çıkarıyor

Bu tarifi denemeden "pilav yaptım" demeyin! Lezzeti arşa çıkarıyor

Yaz güneşinin tüm lezzetini içine hapsetmiş kurutulmuş sebzelerle, kış sofralarını şölene çevirecek nefis bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. İri taneli bulgurun o doyurucu dokusu ve köz tadını andıran kuru sebzelerin yoğun aromasıyla bu pilav, yanına başka yemek aratmayacak kadar iddialı. Geleneksel lezzetlerimizi modern ve iştah açıcı bir sunumla birleştiren bu tarifi, lezzet garantili ölçüleriyle defterinizin en başına not edeceksiniz.

Giriş Tarihi: 23.01.2026 08:59
ABONE OL
BU TARİFİ DENEMEDEN PİLAV YAPTIM DEMEYİN! LEZZETİ ARŞA ÇIKARIYOR

MALZEMELER

  • 2 su bardağı pilavlık bulgur
  • 1 kase karışık kurutulmuş sebze (Kuru domates, kuru biber, kuru patlıcan karışımı)
  • 1 adet büyük boy kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 su bardağı sıcak su (Varsa tavuk veya et suyu çok daha lezzetli olur)
  • Tuz, Karabiber
  • İsteğe bağlı: 1 tatlı kaşığı domates salçası

ADIM ADIM YAPILIŞI

1. Sebzeleri Hazırlama (Önemli Püf Noktası): Kurutulmuş sebzeler sert olduğu için pilavla aynı anda pişmeyebilir. Sebzeleri bir kaseye alın ve üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin. Yaklaşık 10-15 dakika yumuşamaları için bekletin. Yumuşayınca suyunu süzün ve eğer parçalar çok büyükse bıçakla biraz küçültün.

2. Soğanları Kavurma: Pilav tenceresine zeytinyağı ve tereyağını alın. Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar güzelce kavurun. Soğanlar şeffaflaşmalı ama yanmamalı.

3. Sebzeleri Ekleme: Süzdüğünüz ve yumuşamış olan kurutulmuş sebzeleri soğanların üzerine ekleyin. 2-3 dakika da sebzelerle birlikte kavurun. Bu işlem sebzelerin aromasının yağa geçmesini sağlar (Eğer salça kullanacaksanız bu aşamada ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun).

4. Bulguru Buluşturma: Yıkayıp süzdüğünüz bulguru tencereye ekleyin. Bulguru sebzelerle birlikte yaklaşık 3-4 dakika kavurun. Bulgurun kavrulması, pilavın tane tane olması için en önemli adımdır.

5. Pişirme: Tuzunu ve karabiberini ekleyin. 4 su bardağı sıcak suyu (veya et suyunu) tencereye dökün. Bir kez karıştırın.

6. Demlenme: Tencerenin kapağını kapatın. Önce kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin.

7. Dinlendirme: Pilav suyunu çekince ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu serip kapağı tekrar kapatın. En az 15-20 dakika demlenmesine izin verin. Bu, görseldeki gibi parlak ve tane tane bir kıvam almasını sağlar.