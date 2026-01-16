Bu vejeteryan lezzetler bildiklerinizi unutturuyor! Enfes tadıyla mest eden o menü...

Herkese merhaba, akşama vejetaryen misafirlerim geliyor ve onlara hem doyurucu hem de havalı bir davet menüsü hazırlamak istiyorum. Ne pişirsem, ne pişirsem diye düşünürken bence nefis bir menü hazırladım. Size de ilham olur diye umuyorum. Şimdiden afiyet olsun...