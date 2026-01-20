Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Buz gibi havada içinizi ısıtacak o video: Sıra sıra geldiler, ziyafete kondular!

Buz gibi havada içinizi ısıtacak o video: Sıra sıra geldiler, ziyafete kondular!

Kastamonu'nun o köyünden gelen görüntüler izleyen herkesi hayrete düşürdü! Kar kalınlığının bir metreyi aştığı dondurucu soğukta, köy imamının tek bir sözüyle yaşananlar 'bu kadarı ancak filmlerde olur' dedirtti. İmam Rıfat Şahin telefonunu çıkarıp kayda girdiğinde kimse böyle bir manzarayla karşılaşacağını tahmin etmiyordu. İmamın sesini duyan o canlıların verdiği tepki ve oluşan o inanılmaz kare, görenlerin içini ısıtmakla kalmadı, sosyal medyada da günün konusu oldu. İşte o anlar ve imamın herkesi gülümseten o çağrısı...

AA
Giriş Tarihi: 20.01.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:42
ABONE OL
BUZ GİBİ HAVADA İÇİNİZİ ISITACAK O VİDEO: SIRA SIRA GELDİLER, ZİYAFETE KONDULAR!

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, imamın seslendiği kedilerin karda sıralı şekilde yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yukarısökü köyü Tarakçılar Mahallesi'nde yaşayan köy imamı Rıfat Şahin, kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı köyünde cep telefonu kamerasıyla video çekmeye başladı.

Köydeki son durumu anlatan Şahin, karda yürüyen kedilere seslendi.

İmamın seslendiği kediler karda sıralı şekilde yürüdü: Gülümseten anlar kameraya yansıdı | Video

Şahin'in çağrısı üzerine, biri önde olmak üzere 6 kedi, karda tek sıra halinde imamın evine doğru yürümeye başladı.

Duygularını "Kediler hey canlarım, gelin buraya. Bana yol açıyorlar, bunlara can kurban. Hanım evde ne varsa getir. Et, köfte getir. Sıra sıra geliyorlar. Sizi seviyorum." diyerek dile getiren imam daha sonra evine gelen kedileri besledi.

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.