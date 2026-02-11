Çay saatlerinin yıldızı: Portakallı tart tarifi

MALZEMELER

Tart hamuru için:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1/2 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Portakallı krema için:

2 su bardağı portakal suyu (taze sıkılmış)

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için (isteğe bağlı):

Dilimlenmiş portakal

Hindistan cevizi veya fındık

YAPILIŞI

Tereyağı, pudra şekeri ve yumurtayı karıştırın. Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu yavaş yavaş ilave edip ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Streçle sarıp 20 dakika buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen hamuru tart kalıbına bastırarak yayın. Çatal ile tabanına delikler açın.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında 15–18 dakika pişirin. Soğumaya bırakın.

Portakal suyu, şeker, nişasta, un ve yumurta sarısını tencereye alıp karıştırın. Orta ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Ocaktan alınca tereyağını ekleyin.

Soğuyan tart tabanına portakallı kremayı dökün ve yayın. Üzerini portakal dilimleriyle süsleyin.

Buzdolabında en az 1 saat dinlendirin, sonra dilimleyin. Afiyet olsun!