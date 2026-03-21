Chocoflan tarifi: Mutfaktaki sihir "imkansız kek" nasıl yapılır?

Dünya mutfağının en köklü lezzetlerinden biri olan kek, Orta Çağ’dan bu yana form değiştirerek sofraların başköşesinde yer alıyor; başlangıçta ekmeğe benzeyen bu tatlı, zamanla kabartma tekniklerinin gelişmesiyle bugünkü yumuşak ve gözenekli formuna kavuştu. Ancak bazı tarifler var ki, sadece bir tatlı değil, aynı zamanda bir mutfak mucizesi olarak kabul ediliyor. İşte Meksika mutfağının "İmkansız Kek" (Pastel Imposible) olarak adlandırdığı Chocoflan, yoğun çikolatalı kek katmanı ile ipeksi krem karamelin pişme esnasında yer değiştirmesiyle hem damaklara hem de görsel bir şölene hitap ediyor.

Giriş Tarihi: 21.03.2026 09:12
MALZEMELER

Karamel Taban İçin:

  • 1 su bardağı toz şeker

Çikolatalı Kek Katmanı İçin:

  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 1.5 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket kabartma tozu ve vanilya

Flan (Krem Karamel) Katmanı İçin:

  • 4 adet yumurta
  • 1 kutu krema (200ml) veya 1.5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı şeker (veya varsa bir kutu yoğunlaştırılmış süt - condensed milk)
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Hazırlanışı

1. Karamelin Hazırlanması

Şekeri küçük bir sos tenceresinde orta ateşte, hiç karıştırmadan (sadece tencereyi sallayarak) eriyip kehribar rengi alana kadar yakın. Karamelize olan şekeri, görseldeki gibi şekilli bir kek kalıbının tabanına hızlıca dökün ve her yere yayılmasını sağlayın.

2. Kek Karışımı

Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Sıvı malzemeleri ekleyin. Son olarak un, kakao ve kabartma tozunu eleyerek karışıma dahil edin. Hazırladığınız kek harcını, donmuş olan karamelin üzerine kalıba dökün.

3. Flan Karışımı

Flan için gerekli tüm malzemeleri (yumurta, krema/süt, şeker, vanilya) bir kapta sadece pürüzsüz olana kadar çırpın (çok fazla köpürtmemeye özen gösterin).

4. "İmkansız" Birleştirme

En önemli kısım burası: Flan karışımını, kek harcının üzerine yavaşça dökün. Pişme esnasında kek yukarı çıkacak, flan ise aşağı çökecektir; "imkansız" denmesinin sebebi bu yer değiştirmedir.

5. Benmari Usulü Pişirme

Kek kalıbını, içine sıcak su doldurulmuş daha büyük bir fırın tepsisine oturtun (suyun seviyesi kalıbın yarısına gelsin). Önceden ısıtılmış 175°C fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin.

SERVİS ÖNERİSİ&NBSP;

  • Dinlendirme: Tatlı oda sıcaklığına gelince mutlaka buzdolabında en az 5-6 saat (tercihen bir gece) bekletin.
  • Süsleme: Kalıptan ters çevirerek çıkarın. Üzerine görseldeki gibi çikolata parçaları, pasta süsü (sprinkles) ve taze çilekler ekleyerek servis yapın.
  • Küçük bir ipucu: Kalıbı ters çevirmeden önce kenarlarını ince bir bıçakla hafifçe oynatmak ve kalıbın tabanını çok kısa süre sıcak suda tutmak, karamelin rahatça boşanmasını sağlar.