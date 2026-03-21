Chocoflan tarifi: Mutfaktaki sihir "imkansız kek" nasıl yapılır?

MALZEMELER

Karamel Taban İçin:

1 su bardağı toz şeker

Çikolatalı Kek Katmanı İçin:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1.5 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu ve vanilya

Flan (Krem Karamel) Katmanı İçin:

4 adet yumurta

1 kutu krema (200ml) veya 1.5 su bardağı süt

1 su bardağı şeker (veya varsa bir kutu yoğunlaştırılmış süt - condensed milk)

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Hazırlanışı

1. Karamelin Hazırlanması

Şekeri küçük bir sos tenceresinde orta ateşte, hiç karıştırmadan (sadece tencereyi sallayarak) eriyip kehribar rengi alana kadar yakın. Karamelize olan şekeri, görseldeki gibi şekilli bir kek kalıbının tabanına hızlıca dökün ve her yere yayılmasını sağlayın.

2. Kek Karışımı

Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Sıvı malzemeleri ekleyin. Son olarak un, kakao ve kabartma tozunu eleyerek karışıma dahil edin. Hazırladığınız kek harcını, donmuş olan karamelin üzerine kalıba dökün.

3. Flan Karışımı

Flan için gerekli tüm malzemeleri (yumurta, krema/süt, şeker, vanilya) bir kapta sadece pürüzsüz olana kadar çırpın (çok fazla köpürtmemeye özen gösterin).

4. "İmkansız" Birleştirme

En önemli kısım burası: Flan karışımını, kek harcının üzerine yavaşça dökün. Pişme esnasında kek yukarı çıkacak, flan ise aşağı çökecektir; "imkansız" denmesinin sebebi bu yer değiştirmedir.

5. Benmari Usulü Pişirme

Kek kalıbını, içine sıcak su doldurulmuş daha büyük bir fırın tepsisine oturtun (suyun seviyesi kalıbın yarısına gelsin). Önceden ısıtılmış 175°C fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin.

SERVİS ÖNERİSİ&NBSP;