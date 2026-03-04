Çiğ haliyle zehir saçıyor, pişince şifa dağıtıyor! Adanalıların "andırın doktoru"

Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, iftar sofraları için bahçelerden topladıkları yılan pancarı otunu imece usulü hazırlıyor. İncecik doğranan ot; yoğurt, nohut, yarma ve limonla karıştırılıp üzeri unla kapatılarak 24 saat bekletiliyor. Zehri alınan ot, ardından odun ateşinde kara kazanda yaklaşık 4 saat pişirilerek sofralarda yerini alıyor.

"DOĞADA ZEHİRLİ AMA SOFRADA ŞİFA"

Çukurovalı üretici kadınlardan Özlem Dinler, otu yılın yalnızca belirli döneminde yetiştiğini belirterek, "Otlarımızı ailemizle imece usulü topladık. Bu doğada yılan pancarı olarak geçer, yemeğine 'tırşik' deriz. Tohumu olmayan, birkaç ay içinde yetişen zehirli bir ot. Yapraklarını doğradıktan sonra yoğurt, nohut ve limonla zehrini alıyoruz. Kara kazanda 3-4 saat kaynıyor. Acısı ve kaşındırması olur, iyi pişmezse yenmez. Saatler süren pişmenin ardından Ramazan sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Kabızlığa ve sağlığa faydalı olduğu biliniyor" diye konuştu.

Gülizar Dinler ise yemeğin bölgede "Andırın doktoru" olarak da bilindiğini ifade ederek, "Doğada zehirli olduğu için hayvanlar yemez ama biz buna Andırın doktoru deriz. Doğadan topladıktan sonra ince ince kıyıp 24 saat bekletiyoruz. Ekşi ile acısını almak lazım. Eskiden bakır ve erik koyarak acısını aldırırlardı. Osmaniye, Kahramanmaraş, Kadirli ve Andırın'da düğün yemeklerinin vazgeçilmezidir. Önemli bir besindir. Ramazan'da iftar sofralarında tüketiyoruz. Bağırsak parazitlerini yok ettiğine inanılır. Andırınlılar yılda 6 kez yenmesi gerektiğini söyler, biz de burada yapıp tüketiyoruz" dedi.