Çıtır, pratik, enfes: Baklava yufkasıyla ıspanaklı börek tarifi

MALZEMELER

1 paket baklava yufkası (yaklaşık 20-25 yaprak kullanacağız)

Üzeri için: Susam veya çörek otu, kalan sos

Sosu İçin (Çıtırlığın Sırrı):

100 gr tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 şişe maden suyu (soda)

1 su bardağı süt

2 adet yumurta (birinin sarısını üzeri için ayırın)

İç Harcı İçin:

500 gr ıspanak (yıkanmış, kurutulmuş ve doğranmış)

1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

1 kase beyaz peynir veya lor peyniri

Tuz, karabiber, pul biber

HAZIRLANIŞI

İç Harcı Hazırlayın: Doğranmış ıspanakları, ince doğranmış soğan, peynir ve baharatlarla geniş bir kapta harmanlayın. (İpucu: Ispanakları pişirmeyin, elinizle hafifçe ovarak diriliğini almanız yeterlidir, böylece sulanmaz).

Sosu Çırpın: Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, süt, maden suyu ve 1 yumurta + 1 yumurta akını bir kasede iyice çırpın.

Yufkaları Serin:

Baklava yufkaları çok çabuk kurur, bu yüzden kullanmadıklarınızın üzerini nemli bir bezle örtün.

Tezgaha birinci yufkayı serin, üzerine fırça ile sostan sürün.

Üzerine ikinci yufkayı serin, tekrar soslayın.

Üçüncü ve dördüncü yufkayı da aynı şekilde aralarını soslayarak üst üste koyun (Toplamda 4 veya 5 kat yufka idealdir).

Sarın: Üstteki kata iç harcı uzunlamasına (yufkanın kısa kenarına) yayın. Yufkayı rulo şeklinde sarın.

Tepsiye Dizme: Hazırladığınız ruloyu yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Tüm yufkalar bitene kadar işlemi tekrarlayın. İsterseniz ruloları tepsiye dizdikten sonra dilimleyebilirsiniz.

Pişirme: Kalan sosun içine ayırdığınız yumurta sarısını ekleyip çırpın ve böreklerin üzerine sürün. Susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 30-35 dk) pişirin.

Püf Noktası: Böreği fırına vermeden önce dilimlerseniz sosu içine daha iyi çeker ve daha çıtır olur.