Çıtırlığıyla başka diyarlara götürüyor! İşte en lezzetli paçanga böreği tarifi

MALZEMELER
- 3 adet taze yufka
- 150g yemeklik pastırma (çemensiz tercih edebilirsiniz)
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 2 adet domates (kabukları soyulmuş, küp doğranmış)
- 2-3 adet yeşil biber (ince doğranmış)
Kızartmak için:
Sıvı yağ
ADIM ADIM HAZIRLANIŞI
- İç Harcı Hazırlayın: Pastırmaları küçük parçalar halinde doğrayın. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini, çekirdekleri çıkarılmış ve küp doğranmış domatesleri ve ince kıyılmış biberleri ekleyip karıştırın.
- Yufkaları Şekillendirin: Her bir yufkayı önce dörde, sonra her parçayı tekrar ikiye bölerek toplamda 8 eşit üçgen parça elde edin (Toplamda 24 adet böreğiniz olacak).
- Sarma İşlemi: Üçgen yufkanın geniş kısmına hazırladığınız harçtan bolca koyun. Kenarlarını hafifçe içe katlayıp, çok sıkı olmayacak şekilde (peynirlerin akmaması için) rulo yapın.
- Uçlarını Yapıştırın: Yufkanın uç kısmını hafifçe suya batırarak yapıştırın ki kızarırken açılmasın.
- Kızartma: Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın. Börekleri arkalı önlü, altın sarısı renk alana kadar orta ateşte kızartın.
- Servis: Fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alın ve sıcak servis yapın.
İşin Sırrı (Püf Noktaları)
- Domatesin Suyu: Domateslerin sulanmaması için içindeki çekirdekli kısımları çıkarmanızı öneririm. Aksi halde yufka yumuşayabilir.
- Yağ Çekmemesi İçin: Yağın iyice kızdığından emin olun ama börekleri yakmamak için ateşi çok harlı tutmayın.
- Alternatif Pişirme: Eğer ağır gelirse, üzerlerine yumurta sarısı ve galeta unu sürüp 180°C fırında da pişirebilirsiniz; ancak orijinal lezzet kızartmadadır.