Çıtırlığıyla başka diyarlara götürüyor! İşte en lezzetli paçanga böreği tarifi

Mutfağımızın en iştah açıcı ara sıcaklarından biri olan paçanga böreği, çıtır yufka katmanları arasından süzülen erimiş kaşar peyniri ve pastırmanın karakteristik aromasıyla tam bir lezzet şölenidir. Hazırlaması son derece pratik olan bu tarif, özellikle kahvaltı sofralarına ve çay saatlerine o meşhur restoran dokunuşunu getirmek için mükemmel bir seçimdir.

Giriş Tarihi: 04.02.2026 10:26
MALZEMELER

  • 3 adet taze yufka
  • 150g yemeklik pastırma (çemensiz tercih edebilirsiniz)
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 adet domates (kabukları soyulmuş, küp doğranmış)
  • 2-3 adet yeşil biber (ince doğranmış)

Kızartmak için:

Sıvı yağ

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

  • İç Harcı Hazırlayın: Pastırmaları küçük parçalar halinde doğrayın. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini, çekirdekleri çıkarılmış ve küp doğranmış domatesleri ve ince kıyılmış biberleri ekleyip karıştırın.
  • Yufkaları Şekillendirin: Her bir yufkayı önce dörde, sonra her parçayı tekrar ikiye bölerek toplamda 8 eşit üçgen parça elde edin (Toplamda 24 adet böreğiniz olacak).
  • Sarma İşlemi: Üçgen yufkanın geniş kısmına hazırladığınız harçtan bolca koyun. Kenarlarını hafifçe içe katlayıp, çok sıkı olmayacak şekilde (peynirlerin akmaması için) rulo yapın.
  • Uçlarını Yapıştırın: Yufkanın uç kısmını hafifçe suya batırarak yapıştırın ki kızarırken açılmasın.
  • Kızartma: Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın. Börekleri arkalı önlü, altın sarısı renk alana kadar orta ateşte kızartın.
  • Servis: Fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alın ve sıcak servis yapın.

İşin Sırrı (Püf Noktaları)

  • Domatesin Suyu: Domateslerin sulanmaması için içindeki çekirdekli kısımları çıkarmanızı öneririm. Aksi halde yufka yumuşayabilir.
  • Yağ Çekmemesi İçin: Yağın iyice kızdığından emin olun ama börekleri yakmamak için ateşi çok harlı tutmayın.
  • Alternatif Pişirme: Eğer ağır gelirse, üzerlerine yumurta sarısı ve galeta unu sürüp 180°C fırında da pişirebilirsiniz; ancak orijinal lezzet kızartmadadır.