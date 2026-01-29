Çocuklar bile bayılıyor: Nefis Ispanaklı kek tarifi

KEK İÇİN:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı ıspanak püresi (çiğ ıspanak yapraklarını blenderdan geçirin)
1 su bardağı süt
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
KREMASI İÇİN:
1 paket krem şanti
1 su bardağı soğuk süt
ÜZERİ İÇİN:
Kurutulmuş cranberry (turna yemişi)
Kekten ayıracağınız yeşil kırıntılar
YAPILIŞI
Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.
Sıvı yağ, süt ve ıspanak püresini ekleyip tekrar karıştırın.
Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin, spatula ile söndürmeden karıştırın.
Yağlanmış kalıba dökün.
170°C fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin. (Kürdan testi yapın)
Kek soğuyunca üst kısmını ince bir tabaka halinde kesin ve kenara ayırın.
Krem şantiyi sütle çırpın.
Keki kremayla kaplayın.
Ayırdığınız kek parçasını ufalayın, kremanın üzerine serpin.
Cranberry'leri de üzerine serpiştirerek süsleyin. Afiyet olsun!