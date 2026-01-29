Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Çocuklar bile bayılıyor: Nefis Ispanaklı kek tarifi

Çocuklar bile bayılıyor: Nefis Ispanaklı kek tarifi

Çocuklara sebze yedirmek çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Ancak bu tarif, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Ispanağın rengiyle şaşırtan ama tadıyla kendine hayran bırakan bu nefis kek, özellikle çocukların favorisi olmaya aday. Yumuşacık dokusu, kreması ve hafif ekşi cranberry dokunuşuyla sofralarda kısa sürede yıldız olacak bu tarif, “Ispanakla kek mi olur?” diyenleri bile ilk dilimde ikna ediyor.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 08:52
ABONE OL
ÇOCUKLAR BİLE BAYILIYOR: NEFİS ISPANAKLI KEK TARİFİ

KEK İÇİN:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ıspanak püresi (çiğ ıspanak yapraklarını blenderdan geçirin)

1 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

KREMASI İÇİN:

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

ÜZERİ İÇİN:

Kurutulmuş cranberry (turna yemişi)

Kekten ayıracağınız yeşil kırıntılar

YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Sıvı yağ, süt ve ıspanak püresini ekleyip tekrar karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin, spatula ile söndürmeden karıştırın.

Yağlanmış kalıba dökün.

170°C fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin. (Kürdan testi yapın)

Kek soğuyunca üst kısmını ince bir tabaka halinde kesin ve kenara ayırın.

Krem şantiyi sütle çırpın.

Keki kremayla kaplayın.

Ayırdığınız kek parçasını ufalayın, kremanın üzerine serpin.

Cranberry'leri de üzerine serpiştirerek süsleyin. Afiyet olsun!