Damla çikolatalı muffin tarifi: Çay saatlerinin yeni yıldızı

MALZEMELER (10–12 ADET)

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

½ su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

1 su bardağı damla çikolata

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyin, karıştırın.

Vanilin, kabartma tozu ve unu eleyerek ilave edin. Karışımı pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Damla çikolataları ekleyin ve homojen şekilde dağıtın.

Muffin kalıplarını karışımla üçte ikisi dolacak şekilde doldurun.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika pişirin.

Kürdanla kontrol edin; temiz çıkıyorsa fırından çıkarın. Afiyet olsun!