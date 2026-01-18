Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Damla çikolatalı muffin tarifi: Çay saatlerinin yeni yıldızı

Damla çikolatalı muffin tarifi: Çay saatlerinin yeni yıldızı

Yumuşacık dokusu, ağızda eriyen damla çikolataları ve mis gibi kokusuyla damla çikolatalı muffin, klasik çay saatlerine modern bir dokunuş katıyor. Hem pratik hazırlanışı hem de garantili kabaran yapısıyla bu tarif, kısa sürede favoriniz olmaya aday. Misafirlerinize sunabileceğiniz şık ve lezzetli bir alternatif arıyorsanız, doğru yerdesiniz…

Giriş Tarihi: 18.01.2026 09:31
MALZEMELER (10–12 ADET)

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

½ su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

1 su bardağı damla çikolata

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyin, karıştırın.

Vanilin, kabartma tozu ve unu eleyerek ilave edin. Karışımı pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Damla çikolataları ekleyin ve homojen şekilde dağıtın.

Muffin kalıplarını karışımla üçte ikisi dolacak şekilde doldurun.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika pişirin.

Kürdanla kontrol edin; temiz çıkıyorsa fırından çıkarın. Afiyet olsun!