Demans sadece yaşlılık hastalığı değil! Meğer risk yıllar önce başlıyormuş...

Demans çoğu zaman yalnızca yaşlılıkla ilişkilendirilen bir hastalık olarak görülse de, bilimsel araştırmalar riskin çok daha erken yaşlarda şekillenmeye başladığını ortaya koyuyor. Uluslararası çapta yürütülen geniş kapsamlı bir çalışmaya göre, çocukluk dönemindeki sağlık durumu ve yaşam tarzı, yaşlılıkta beynin yapısını etkileyebiliyor.

İsmail EREL
Giriş Tarihi: 11.01.2026 11:11
Çocukluk dönemindeki sağlık ve yaşam tarzının, yaşlılıkta demans riskini önemli ölçüde etkilediği ortaya çıktı.

Uluslararası büyük bir araştırmaya göre, çocuklukta sağlıksız kiloya sahip olmak, fiziksel aktivitenin düşük olması ya da yüksek kan basıncı gibi faktörler, yaşlılıkta beynin belirli bölgelerinde olumsuz değişikliklere yol açıyor.

Bu da demansla ilişkilendirilen beyin alanlarında bozulmaya işaret ediyor.

Araştırmacılara göre bu bulgular, demans önleme stratejilerinde "erken müdahale"nin önemini ortaya koydu.