Dijital bir illüzyonun kölesi miyiz? Beğeni butonlarının ardındaki "yetersizlik" tuzağı

Uzmanlara göre sosyal medya algoritmaları, "Başkaları ne yapıyor?" sorusunu canlı tutuyor. Sürekli filtrelenmiş ve idealize edilmiş yaşamlarla karşılaşmak da bireyin kendi hayatına dair tatminsizlik yaşamasına sebep oluyor.

"KAÇIRMA" KORKUSU

Sosyal medyada her an çevrimiçi olma zorunluluğu insanlarda "kaçırıyorum" (FOMO) hissini derinleştiriyor. Güncel haberleri kaçırma korkusu ile birlikte başkalarının daha iyi bir hayat yaşadığı düşüncesine kapılmak, kendi hayatını kaçırma endişesi doğuruyor. Bu durum kişinin sosyal medyaya erişimin olmadığı zaman diliminde huzursuzluk, kaygı ve stres halinde olmasına sebep oluyor.

Psikologlara göre FOMO'nun en tehlikeli yanı, bireyleri sürekli kendilerini başkalarıyla karşılaştırmaya yönlendirmesi. Sosyal medyada sergilenen "mutlu hayatlar"ın kişide yetersizlik hissini derinleştirdiğini vurgulayan Psikolog Buse Şimşek, "Anda kalmakta zorlandıkları için böyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Bunu çözebilmenin en önemli yollarından biri, anda kalmayı öğrenebilmek. Kişinin her şeye aynı anda sahip olamayacağını kabullenmesi gerek" dedi.

BELİRTİLERİ