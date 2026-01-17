Direksiyondaki kişiyi görenler gözlerine inanamıyor! O artık yolların "Zeynep kaptanı"

Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi 45 yaşındaki Zeynep Kılıç, eşinin 9 ay önce dolmuş hissesi almasıyla yenir bir hayata başladı. Eşinin hisse almasıyla şaka maksadıyla 'Ben de çalışayım, dolmuşta yolcu alırım' diyen Kılıç, kısa bir süre sonra minibüsün direksiyonuna geçerek ekmek parasını kazanmaya başladı. Kılıç, 20 yıllık otomobil şoförlüğünün verdiği öz güvenle kentin sokaklarında direksiyon sallıyor. Meslektaşları tarafından başlarda yadırganan Kılıç, şimdiyse diğer şoför arkadaşlarından saygı görüyor. Müşterilerin psikoloğa anlatır gibi kendine dertlerini anlattığını ifade eden Kılıç, insanların hikayelerine ortak olduğunu söylüyor.

"YOLCULAR SENİNLE GURUR DUYUYORUZ DİYORLAR, YOLCULAR BENİ HEP DURAKLARDA BEKLİYORLAR, ZEYNEP KAPTAN GELECEK VE PLAKAMA BAKIYORLAR"

Eşine söylediği 'Ben de çalışayım, dolmuşta yolcu alırım' sözleriyle dolmuşçuluğa başladığını ifade eden Zeynep Kılıç, "Ben ev hanımıydım, otobüs şoförlüğüne karar verince böyle başladım. Karar vermem ve bu işe başlamam 1 ay içinde başladı. Eşim diyordu bir otobüslerden bir hisse alalım dedi. 'Ben de çalışayım, dolmuşta yolcu alırım' sözleri şaka amaçlı söylediğimde eşim hemen onayladı. Bu şekilde dolmuş şoförlüğüne başladım, 9 ay oldu yollardayım. Müşterilerin tepkileri gurur vericiydi. Ben dolmuş şoförlüğüne başladığımda bu kadar güzel tepkiler alacağımı düşünmemiştim. Yolcular seninle gurur duyuyoruz diyorlar. Yolcular beni hep duraklarda bekliyorlar, Zeynep Kaptan gelecek diye, plakama bakıyorlar. Bunlar çok gurur verici oluyor. Ben 20 yıldır araç sürüyorum ama otobüs sürmedim. Otobüs sürmeye devam edince ehliyetimi büyüttüm" dedi.

"MESLEKTAŞLARIM İLK BAŞLARDA BAKTIĞINDA ACEMİLİK VAR DİYE BAKTILAR, SONRA ABLA ARTIK SENİ GEÇEMİYORUZ VE YENEMİYORUZ DİYORLAR"

Kenttin yollarında 9 aydır dolmuş sürerek ekmek parasını kazanan Kılıç, kısa sürede vatandaşlarla arasında diyaloğun geliştiğini ifade ederek, "Polis abiler beni görünce helal olsun abla diyorlar. O kadar güzel bir duygu ki, canın sıkılıyor bir yolcu gelip moralini düzeltiyor. Sanki ben psikoloğum gibi araç sürerken müşteriler dertlerini anlatıyorlar. Bazen Allah'ım sabır diyorum, bende onlara saygı duyuyorum. Meslektaşlarım ilk başlarda baktığında acemilik var diye baktılar. Herkes bu abla mı sürecek veya yeni ehliyet aldı bu mu bizi geçecek gibi sözler söyleyen rakiplerimiz var. İlk başlarda bu sözleri söylerken sonra Abla artık seni geçemiyoruz ve yenemiyoruz diyorlar. Günde 4 servis yapıyorum. Herkes kendi ayaklarının üzerinde durmak zorunda durabilirler. Kadın isterse bunu yapabilirler. Kadınlar ne kocayı ne çocukları kimseyi beklemesinler. Her şeyi yapabilirler. Çocuklarımda ilk başlarda anormal karşıladılar. Herkesin güzel tepkiler verdiğini görünce anne seninle gurur duyuyoruz diyerek desteklediler" ifadelerini kullandı.

"Kadın şoförü görünce çok şaşırdım, aracı çok temiz"

Dolmuşçu Zeynep'in aracının, erkek şoförlerin araçlarına göre temiz olduğunu ifade eden müşteri Özlem Akay, "Kadın şoförü görünce çok şaşırdım. Çünkü aracı çok temiz. Ben genelde beyefendilerin araçlarına bindiğimde aşırı dağınık ve kirli oluyorlar. Araçta çiçek olmasından kadın şoför olduğu belli oluyor. Kentte birkaç kadın şoföre denk geldim ve onları tebrik ettim. Buradaki hanımefendiyi de tebrik ediyorum" dedi.