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Dolar ne kadar oldu, bugün 1 Dolar kaç TL? Döviz kuru yükselişi sürecek mi, düşer mi? 24 Kasım 2021 Dolar kuru canlı!

Dolar kuru dün yukarı yönlü seyrini sürdürerek üst üste rekor kırarken, dünkü kapanışta 12,75 bandında işlem görüyordu. Bu sabah bu hareketin seyrini ve piyasalardaki son durumu merak eden pek çok vatandaş, Dolar ne kadar oldu, bugün 1 Dolar kaç TL sorusuyla Dolar/TL ve Euro/TL hareketliliğini araştırıyor. Dün rekor tazeleyen döviz kuru bugün güne sakin başladı. Döviz kuru yükselişi sürecek mi, düşer mi? İşte 24 Kasım 2021 Dolar kuru canlı ekranı ile döviz kurunda bugünkü anlık hareketlilik!

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Giriş Tarihi: 24.11.2021 07:45 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 07:45
Dolar ne kadar oldu, bugün 1 Dolar kaç TL? Döviz kuru yükselişi sürecek mi, düşer mi? 24 Kasım 2021 Dolar kuru canlı!

Döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle vatandaşlar günlük ve canlı olarak Dolar ne kadar oldu, bugün 1 Dolar kaç TL gibi sorulara yanıt arıyor. Piyasalardaki değişim ve anlık hareketlilik, sabah saatlerinden itibaren gelen son dakika verileriyle Döviz kuru yükselişi sürecek mi, düşer mi diye takip ediliyor. Günün ilk saatlerinde 12,64 bandında işlem gören Dolar/TL'de son durum ne? İşte 24 Kasım 2021 Dolar kuru canlı!

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 24 Kasım Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Dolar alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

1 DOLAR KAÇ TL?

ALIŞ: 12,6432

SATIŞ: 12,7798

DOLAR FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

1 EURO NE KADAR?

ALIŞ: 14,2155

SATIŞ:14,3817

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