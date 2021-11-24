Döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle vatandaşlar günlük ve canlı olarak Dolar ne kadar oldu, bugün 1 Dolar kaç TL gibi sorulara yanıt arıyor. Piyasalardaki değişim ve anlık hareketlilik, sabah saatlerinden itibaren gelen son dakika verileriyle Döviz kuru yükselişi sürecek mi, düşer mi diye takip ediliyor. Günün ilk saatlerinde 12,64 bandında işlem gören Dolar/TL'de son durum ne? İşte 24 Kasım 2021 Dolar kuru canlı!

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 24 Kasım Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Dolar alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;