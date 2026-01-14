Eksi derecelerde iç ısıtan anlar: Üşüyen kedi bakkala sığındı

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kış mevsimi etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ve yağışlar insanlar gibi sokak hayvanlarının da yaşam şartlarını zorlaştırıyor. Dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi'nde soğuktan üşüyen bir sokak kedisi ise, ısınmak için bakkal dükkanına sığındı.

Esnafın kapısını açarak misafir ettiği sevimli hayvan, içerideki elektrikli ısıtıcının karşısına geçip kendisi için yere serilen kartonun üzerinde uyudu. Ortaya çıkan hoş kare, dükkana alışveriş yapmak için gelen müşterileri tebessüm ettirdi. Esnafın duyarlı davranışı ise takdir topladı.