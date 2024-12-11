El çabukluğuyla kuyumcuları soymuşlardı: İki hırsız tutuklandı!

İstanbul Avcılar’da müşteri kılığında girdiği kuyumculardan ürünleri inceliyormuş gibi yaparak el çabukluğuyla çalan iki hırsız kıskıvrak yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Giriş Tarihi: 11.12.2024 10:24 PAYLAŞ ABONE OL

Avcılar'da 5 Ekim 2024 tarihinde polise başvuran kuyumcu E.K., polisi arayarak işyerinde hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin müşteri gibi kuyumcuya geldiğini daha sonra ürünlere bakıyormuş gibi yaparak el çabukluğuyla altın kolye ve kolye uçlarını çaldığını tespit etti.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma yaparken 10 Ekim 2024 tarihinde bu kez Eyüpsultan, Alibeyköy Mahallesi'nde ortaya çıkan şüpheliler aynı yöntemle E.K.'nın çalıştığı kuyumcudan hırsızlık yaptı.