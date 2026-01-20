Elmalı turtayı tarihe gömün! Almanların gözdesi Apfelküchle (Elmalı Kızartma) mutfağınızı ele geçirecek!
Bildiğiniz tüm elmalı pasta ve kek tariflerini bir kenara bırakın, çünkü mutfakta kurallar yeniden yazılıyor! Dışı çıtır çıtır, içi lokum gibi bu lezzeti denedikten sonra, 'neden daha önce yapmadım' diye pişman olacaksınız. Misafirlerinizi kıskançlıktan çatlatacak ve bağımlılık yaratan o efsanevi Alman tatlısının detayları haberimizde..
MALZEMELER
Elmalar İçin:
3-4 adet büyük boy elma (Ekşi ve sert elmalar, örneğin Granny Smith, en iyi sonucu verir).
Limon suyu (Elmaların kararmaması için).
Hamuru İçin:
200 gr un.
2 adet yumurta.
125 ml süt (Kıvama göre biraz artırılabilir).
1 yemek kaşığı şeker.
1 tutam tuz.
1 çay kaşığı kabartma tozu (İsteğe bağlı, daha puf olması için).
1 yemek kaşığı sıvı yağ (Hamurun içine).
Kızartmak İçin:
Tereyağı veya sıvı yağ (Genelde sade yağ veya sıvı yağ tercih edilir).
Üzeri İçin:
Tarçın & Toz Şeker karışımı.
İsteğe bağlı: Vanilya sosu veya vanilyalı dondurma.
HAZIRLANIŞI
Elmaların kabuklarını soyun.
Özel elma oyacağı ile çekirdekli orta kısmını çıkarın (Oyacağınız yoksa dilimledikten sonra bıçakla ortasını alabilirsiniz).
Elmaları yaklaşık 1 cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin.
Üzerlerine hafifçe limon suyu gezdirin ki kararmasınlar.
Yumurtaları sarısı ve beyazı olarak ayırın.
Yumurta sarılarını, sütü, unu, tuzu ve şekeri pürüzsüz, koyu kıvamlı bir kek hamuru olana kadar çırpın.
Ayrı bir kapta yumurta beyazlarını kar gibi olana kadar mikserle çırpın (Bu işlem hamurun daha havalı olmasını sağlar).
Kabartılmış yumurta beyazını, diğer karışıma yavaşça ve söndürmeden spatula ile yedirin (Fold edin).
Geniş bir tavada yağı kızdırın (Yağ çok derin olmamalı, elmaların yarısına gelmesi yeterlidir).
Elma halkalarını hazırladığınız hamura batırın, her iki tarafının da iyice kaplandığından emin olun.
Kızgın tavaya koyun ve orta ateşte her iki tarafı da altın sarısı olana kadar kızartın (Yaklaşık 2-3 dakika).
Kızaran elmaları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün.
Sıcakken hemen tarçınlı şeker karışımına bulayın veya üzerine serpin.
Püf Noktaları
Elma Seçimi: Çok tatlı veya yumuşak elma kullanırsanız pişerken dağılabilir. Hafif ekşi elmalar, hamurun tadıyla mükemmel bir denge sağlar.
Maden Suyu: Hamuru daha çıtır yapmak isterseniz, sütün yarısı yerine maden suyu kullanabilirsiniz.
Geleneksel Sunum: Almanya'da bu tatlı genellikle ılık Vanilya Sosu (Vanillesoße) ile servis edilir.