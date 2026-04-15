Ev yapımı Berliner rehberi

Un: 500g (yaklaşık 4-4.5 su bardağı)
Süt: 1 su bardağı (ılık)
Şeker: 3 yemek kaşığı
Tereyağı: 50g (oda sıcaklığında yumuşamış)
Yumurta: 2 adet (oda sıcaklığında)
Maya: 1 paket kuru maya (10g) veya yarım paket yaş maya
Tuz: Bir fiske
Vanilya: 1 paket
Sıvı Yağ: Ayçiçek yağı (bol miktarda)
Dolgu: Çilek/vişne reçeli, marmelat veya pastacı kreması
Üzeri: Pudra şekeri veya ince toz şeker
Ön Mayalama: Ilık sütün içine mayayı ve 1 yemek kaşığı şekeri ekleyip karıştırın. 5-10 dakika köpürmesini bekleyin.
Karıştırma: Geniş bir kaba unu eleyin. Ortasını havuz gibi açıp mayalı karışımı, kalan şekeri, yumurtaları, yumuşamış tereyağını, tuzu ve vanilyayı ekleyin.
Yoğurma: Ele yapışmayan ama oldukça yumuşak, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun.
Mayalandırma: Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve sıcak bir ortamda hacmi iki katına çıkana kadar (yaklaşık 1 saat) mayalandırın.
Mayalanan hamurun havasını hafifçe bastırarak alın.
Hamuru hafif unlanmış tezgahta 1.5 - 2 cm kalınlığında açın.
Bir bardak ağzı veya yuvarlak bir kalıpla daireler kesin.
Kestiğiniz parçaları unlanmış bir tepsiye dizin ve üzerini kapatıp 30 dakika daha tepsi mayası için bekletin. (Bu aşama pofuduk olması için kritiktir!)
Geniş bir tencerede yağı ısıtın. Dikkat: Yağ çok kızgın olmamalı (yaklaşık 160-170°C). Çok sıcak olursa dışı hemen yanar, içi çiğ kalır.
Berlinerleri yağa nazikçe bırakın. Tencerenin kapağını kapatıp 2 dakika pişirin (bu daha iyi kabarmasını sağlar), sonra kapağı açıp diğer tarafını çevirin.
Her iki yüzü de altın sarısı renk alınca kağıt havlu serili bir tabağa çıkarın.
Berlinerler hafif ılındığında, bir krema sıkma torbasına ince uçlu bir duy takın.
İçine dilediğiniz marmelatı veya kremayı yan tarafından delerek bolca sıkın.
Son olarak her tarafını pudra şekerine bulayın veya üzerine eleyin.
Püf Noktası: Berliner'in ortasındaki o meşhur beyaz çizginin oluşması için yağın derinliği yeterli olmalı ve hamurlar yağda yüzerken çok fazla bastırılmamalıdır. Afiyet olsun!