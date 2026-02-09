Ev yapımı poğaça tarifi! Pastaneden alınanlara taş çıkartacak

MALZEMELER
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı toz şeker
1 paket instant maya (ya da 1 yemek kaşığı yaş maya)
2 adet yumurta (birinin sarısı üstüne)
1,5 tatlı kaşığı tuz
6–6,5 su bardağı un (kontrollü)
İÇ HARCI İÇİN (İSTEĞE GÖRE):
Beyaz peynir + maydanoz / kaşar / zeytin ezmesi
ÜZERİ İÇİN:
1 yumurta sarısı
YAPILIŞI
Ilık süt, su, şeker ve mayayı bir kapta karıştırın. 5 dakika bekletin.
Sıvı yağ, yumurtalar ve tuzu ekleyin.
Unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Hamurun üzerini örtün, 40–45 dakika mayalandırın.
Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alın, iç harç koyup kapatın.
Tepsiye dizin, 15 dakika daha dinlendirin.
Üzerine yumurta sarısı sürün ve çatalla şekil verin.
180°C fırında 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!