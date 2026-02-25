Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Fırında mantarlı peynirli kırmızı biber dolması: Lezzetiyle mest edecek...

Fırında mantarlı peynirli kırmızı biber dolması: Lezzetiyle mest edecek...

Hem sunumuyla göz dolduran hem de hazırlaması oldukça pratik olan bu fırınlanmış kırmızı biberler, közlenmiş biberin tatlı aromasıyla erimiş peynirin enfes uyumunu bir araya getiriyor. İster şık bir akşam yemeğinin başlangıcı, ister hafif bir öğle yemeği olarak servis edebileceğiniz bu tarif, sofranızın yeni favorisi olmaya aday.

Giriş Tarihi: 25.02.2026 09:25
ABONE OL
FIRINDA MANTARLI PEYNİRLİ KIRMIZI BİBER DOLMASI: LEZZETİYLE MEST EDECEK...

Bu tarifte biberler "çanak" şeklinde kullanılarak malzemenin lezzetini içinde hapseder.

GEREKLİ MALZEMELER

  • Biber: 3-4 adet büyük boy kırmızı kapya veya dolmalık kırmızı biber.

İç Harcı:

  • 200g kültür mantarı (ince kıyılmış).
  • 1 adet küçük soğan.
  • 2 diş sarımsak.
  • 1 kase ıspanak (isteğe bağlı, görselde hafif yeşillik görünüyor).

Üzeri İçin:

  • Bolca rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella.
  • Kekik, pul biber ve karabiber.
  • Zeytinyağı ve tuz.

HAZIRLANIŞI

  • Biberleri Hazırlayın: Kırmızı biberleri uzunlamasına ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini temizleyin ama sap kısımlarını (görseldeki gibi) estetik görünmesi için bırakabilirsiniz. Biberlerin içini hafifçe tuzlayıp yağlayın ve 180°C fırında 10-15 dakika kadar ön pişirme yapın (hafif yumuşasınlar).
  • Harcı Soteleyin: Tavada zeytinyağı ile yemeklik doğranmış soğanı ve sarımsağı pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından mantarları ekleyin ve suyunu çekene kadar soteleyin. En son ıspanakları ekleyip söndürün, baharatlarını katıp ocaktan alın.
  • Doldurma: Yarı pişmiş biberlerin içine hazırladığınız mantarlı harcı paylaştırın.
  • Peynir ve Fırınlama: Her bir biberin üzerine cömertçe rendelenmiş peynir serpin. Peynirlerin üzerine kekik serpiştirin.
  • Final: Biberleri tekrar fırına verin. Peynirler görseldeki gibi altın sarısı ve kahverengi benekli bir hal alana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) pişirin.