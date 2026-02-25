Fırında mantarlı peynirli kırmızı biber dolması: Lezzetiyle mest edecek...

Bu tarifte biberler "çanak" şeklinde kullanılarak malzemenin lezzetini içinde hapseder.
GEREKLİ MALZEMELER
- Biber: 3-4 adet büyük boy kırmızı kapya veya dolmalık kırmızı biber.
İç Harcı:
- 200g kültür mantarı (ince kıyılmış).
- 1 adet küçük soğan.
- 2 diş sarımsak.
- 1 kase ıspanak (isteğe bağlı, görselde hafif yeşillik görünüyor).
Üzeri İçin:
- Bolca rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella.
- Kekik, pul biber ve karabiber.
- Zeytinyağı ve tuz.
HAZIRLANIŞI
- Biberleri Hazırlayın: Kırmızı biberleri uzunlamasına ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini temizleyin ama sap kısımlarını (görseldeki gibi) estetik görünmesi için bırakabilirsiniz. Biberlerin içini hafifçe tuzlayıp yağlayın ve 180°C fırında 10-15 dakika kadar ön pişirme yapın (hafif yumuşasınlar).
- Harcı Soteleyin: Tavada zeytinyağı ile yemeklik doğranmış soğanı ve sarımsağı pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından mantarları ekleyin ve suyunu çekene kadar soteleyin. En son ıspanakları ekleyip söndürün, baharatlarını katıp ocaktan alın.
- Doldurma: Yarı pişmiş biberlerin içine hazırladığınız mantarlı harcı paylaştırın.
- Peynir ve Fırınlama: Her bir biberin üzerine cömertçe rendelenmiş peynir serpin. Peynirlerin üzerine kekik serpiştirin.
- Final: Biberleri tekrar fırına verin. Peynirler görseldeki gibi altın sarısı ve kahverengi benekli bir hal alana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) pişirin.