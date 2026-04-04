Fırında somon tarifi! Lezzeti şifasında...

Sağlıklı beslenmeyi bir lezzet şölenine dönüştüren narenciye yatağında fırın somon, tabağındaki renk cümbüşüyle hem göze hem de damağa hitap ediyor. Sadece birkaç taze malzemeyle hazırlanan bu pratik tarif, şık sunumuyla evdeki akşam yemeklerini adeta profesyonel bir restoran deneyimine dönüştürüyor.

Giriş Tarihi: 04.04.2026 09:59
Malzemeler

  • 2 adet somon fileto

  • Narenciye Grubu: 1 adet portakal, 1 adet limon, 1 adet misket limonu (lime)

  • Sebze: 1 demet ince kuşkonmaz

  • Çeşni: Bolca taze çekilmiş tane karabiber, deniz tuzu, zeytinyağı

  • Garnitür: Taze dereotu

Hazırlanış Adımları

  1. Ön Hazırlık: Fırınını 200°C dereceye ayarla. Kuşkonmazların odunsu kısımlarını (alt kısımlarını) kırarak temizle.

  2. Narenciye Yatağını Kur: Portakal, limon ve misket limonunu ince halkalar halinde dilimle. Fırın tepsisine veya fırın kabına bu dilimleri karışık bir şekilde diz. Bu "yatak", somonun doğrudan metalle temasını kesip narenciye buharıyla pişmesini sağlayacak.

  3. Somonları Hazırla: Somon filetoların üzerini kağıt havluyla iyice kurula (bu, balığın haşlanmış gibi değil, mühürlenmiş gibi pişmesini sağlar). Her iki yüzünü de zeytinyağı, tuz ve görseldeki gibi bolca taze çekilmiş karabiber ile lezzetlendir.

  4. Tepsiye Yerleştir: Somonları narenciye dilimlerinin üzerine yerleştir. Kuşkonmazları da yanlarına diz, üzerlerine hafifçe zeytinyağı ve tuz gezdir.

  5. Pişirme: Yaklaşık 12-15 dakika (filetonun kalınlığına göre) fırınla. Somonun içi hafif pembe ve sulu kalmalı; kurutmamaya dikkat et!

  6. Servis: Fırından çıkan sıcak tabağı taze dereotu dallarıyla süsleyerek servis yap.

💡 Küçük Bir İpucu

Görseldeki o parlak ve iştah açıcı görünümü yakalamak için, fırından çıkarmadan son 2 dakika önce fırının ızgara (grill) modunu açabilirsin. Böylece karabiberler ve narenciyeler hafifçe karamelize olur.