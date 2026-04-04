Fırında somon tarifi! Lezzeti şifasında...

Malzemeler
2 adet somon fileto
Narenciye Grubu: 1 adet portakal, 1 adet limon, 1 adet misket limonu (lime)
Sebze: 1 demet ince kuşkonmaz
Çeşni: Bolca taze çekilmiş tane karabiber, deniz tuzu, zeytinyağı
Garnitür: Taze dereotu
Ön Hazırlık: Fırınını 200°C dereceye ayarla. Kuşkonmazların odunsu kısımlarını (alt kısımlarını) kırarak temizle.
Narenciye Yatağını Kur: Portakal, limon ve misket limonunu ince halkalar halinde dilimle. Fırın tepsisine veya fırın kabına bu dilimleri karışık bir şekilde diz. Bu "yatak", somonun doğrudan metalle temasını kesip narenciye buharıyla pişmesini sağlayacak.
Somonları Hazırla: Somon filetoların üzerini kağıt havluyla iyice kurula (bu, balığın haşlanmış gibi değil, mühürlenmiş gibi pişmesini sağlar). Her iki yüzünü de zeytinyağı, tuz ve görseldeki gibi bolca taze çekilmiş karabiber ile lezzetlendir.
Tepsiye Yerleştir: Somonları narenciye dilimlerinin üzerine yerleştir. Kuşkonmazları da yanlarına diz, üzerlerine hafifçe zeytinyağı ve tuz gezdir.
Pişirme: Yaklaşık 12-15 dakika (filetonun kalınlığına göre) fırınla. Somonun içi hafif pembe ve sulu kalmalı; kurutmamaya dikkat et!
Servis: Fırından çıkan sıcak tabağı taze dereotu dallarıyla süsleyerek servis yap.
Görseldeki o parlak ve iştah açıcı görünümü yakalamak için, fırından çıkarmadan son 2 dakika önce fırının ızgara (grill) modunu açabilirsin. Böylece karabiberler ve narenciyeler hafifçe karamelize olur.