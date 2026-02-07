Fırından çıktığı an bitecek! Dillere destan Florentin kurabiye

MALZEMELER

Alt Taban (Bisküvi) İçin:

125g oda sıcaklığında tereyağı

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

1,5 - 2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 paket vanilya

Üst Katman (Bademli Karamel) İçin:

150g file badem (yaprak badem)

80g tereyağı

1/2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı bal veya mısır şurubu

2 yemek kaşığı krema (sıvı)

HAZIRLANIŞI

1. Tabanın Hazırlanması

Tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurta sarısı ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Yağlı kağıt serili kare veya dikdörtgen bir fırın kabına hamuru yaklaşık 1 cm kalınlığında olacak şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında sadece 10-12 dakika (hafifçe rengi dönene kadar) ön pişirme yapın.

2. Bademli Üst Katmanın Hazırlanması

Küçük bir tencerede tereyağı, şeker, bal ve kremayı karıştırarak kaynamaya bırakın.

Karışım fokurdamaya başlayınca 1-2 dakika daha kısık ateşte tutup kıvam almasını sağlayın.

Ocağın altını kapatın ve file bademleri içine döküp nazikçe harmanlayın.

3. Birleştirme ve Pişirme

Hazırladığınız bademli karışımı, fırından çıkan sıcak tabanın her yerine eşit şekilde yayın.

Tekrar fırına verin ve 15-20 dakika, üzeri altın sarısı/karamel rengi alana kadar pişirin.

💡 Püf Noktaları (Görseldeki Gibi Görünmesi İçin)

Dilimleme Zamanı: En önemli nokta burası! Fırından çıktıktan sonra yaklaşık 5 dakika bekleyin. Henüz sıcak ama el değecek kadar soğuduğunda, keskin bir bıçakla görseldeki gibi kare dilimlere bölün. Tamamen soğursa karamel sertleşir ve keserken kırılır.

Taban Kalınlığı: Görseldeki gibi tok bir duruş için tabanı çok ince tutmamaya özen gösterin.

Çikolata Opsiyonu: İsterseniz soğuyan kurabiyelerin alt tabanını benmari usulü eritilmiş bitter çikolataya batırıp donmaya bırakabilirsiniz (geleneksel yöntem budur).