Geleneksel sofraların vazgeçilmezi: Saray usulü incir dolması
Osmanlı mutfağının zarafetini günümüze taşıyan incir dolması, hem pratikliği hem de damaklarda bıraktığı o eşsiz rayihasıyla tatlı sofralarının baş köşesinde yer alıyor. İncirin doğal tatlılığı ile cevizin kıtır dokusunun birleştiği bu şerbetli lezzet, sadece bir tatlı değil; aynı zamanda Anadolu’nun misafirperverliğini yansıtan bir görsel şölen sunuyor. Kaymakla buluştuğunda lezzeti ikiye katlanan bu tarifi denedikten sonra, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacağına emin olabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 14.03.2026 10:10
ABONE OL
MALZEMELER
Ana Malzemeler:
20-22 adet kuru incir
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
1 yemek kaşığı tereyağı (parlaklık vermesi için)
Şerbeti İçin:
1 su bardağı su (veya süt - daha yumuşak bir tat için)
2 yemek kaşığı toz şeker (incirler zaten tatlı olduğu için az kullanıyoruz)
3-4 damla limon suyu
HAZIRLANIŞI
İncirleri Yumuşatın: İncirleri derin bir kaba alın ve üzerine ılık su ekleyip yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Bu sayede incirler şişecek ve kolayca oyulacaktır.
İçini Hazırlayın: Yumuşayan incirlerin sap kısımlarını kesin. Baş parmağınızla iç kısımlarına bastırarak bir oyuk açın.