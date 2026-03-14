Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Geleneksel sofraların vazgeçilmezi: Saray usulü incir dolması

Osmanlı mutfağının zarafetini günümüze taşıyan incir dolması, hem pratikliği hem de damaklarda bıraktığı o eşsiz rayihasıyla tatlı sofralarının baş köşesinde yer alıyor. İncirin doğal tatlılığı ile cevizin kıtır dokusunun birleştiği bu şerbetli lezzet, sadece bir tatlı değil; aynı zamanda Anadolu’nun misafirperverliğini yansıtan bir görsel şölen sunuyor. Kaymakla buluştuğunda lezzeti ikiye katlanan bu tarifi denedikten sonra, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacağına emin olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.03.2026 10:10
ABONE OL
MALZEMELER

Ana Malzemeler:

  • 20-22 adet kuru incir
  • 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
  • 1 yemek kaşığı tereyağı (parlaklık vermesi için)

Şerbeti İçin:

  • 1 su bardağı su (veya süt - daha yumuşak bir tat için)
  • 2 yemek kaşığı toz şeker (incirler zaten tatlı olduğu için az kullanıyoruz)
  • 3-4 damla limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • İncirleri Yumuşatın: İncirleri derin bir kaba alın ve üzerine ılık su ekleyip yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Bu sayede incirler şişecek ve kolayca oyulacaktır.
  • İçini Hazırlayın: Yumuşayan incirlerin sap kısımlarını kesin. Baş parmağınızla iç kısımlarına bastırarak bir oyuk açın.
  • Doldurma: Hazırladığınız oyuklara bolca ceviz içi yerleştirin. Ağız kısımlarını hafifçe sıkarak kapatın.
  • Pişirme: Doldurduğunuz incirleri geniş bir tencereye (tercihen karnıyarık tenceresi gibi yayvan bir tencere) yan yana dizin.
  • Şerbetini Verin: Su (veya süt) ile şekeri karıştırıp incirlerin üzerine gezdirin. Tereyağını küçük parçalar halinde incirlerin üzerine paylaştırın.
  • Pişirme Süresi: Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte, şerbetini tamamen çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

PÜF NOKTALARI

  • Süt mü, Su mu? Eğer daha hafif ve kremamsı bir doku isterseniz su yerine süt kullanabilirsiniz. Sütlü versiyonu "Sütlü İncir Tatlısı" olarak da bilinir.
  • Parlak Görünüm: Pişmesine yakın tencerenin kapağını açıp kaşıkla şerbetten alıp üzerlerine gezdirirseniz daha parlak görünürler.
  • Servis: Yanına bir top kaymak veya bir kaşık süzme yoğurt çok yakışır. Üzerine biraz toz antep fıstığı serperek sunumu zenginleştirebilirsiniz.